케데헌 ‘골든’ 빌보드 핫 100 4주째 1위

비연속 통산 5주째 정상 올라

애니 캐릭터 가수 곡으론 최다

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’·포스터) 오리지널사운드트랙(OST)이 연일 새로운 기록을 세우고 있다. 이번에는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 67년 역사상 애니메이션 캐릭터 가수 곡으론 1위에 가장 많이 오른 곡이 됐다.



빌보드는 15일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 ‘케데헌’ OST ‘골든’이 지난주에 이어 20일자 ‘핫 100’에서도 1위를 차지했다고 밝혔다. ‘골든’은 이에 따라 4주 연속 1위이자 비연속으로 통산 5주째 ‘핫 100’ 정상에 오르게 됐다. 해당 기록은 애니메이션 캐릭터 가수 곡 최다 1위다. ‘골든’ 이전엔 디 아치스(The Archies)의 ‘슈가, 슈가(Sugar, Sugar)’(1969), 데이비드 세빌(David Seville)과 칩멍크스(The Chipmunks)의 ‘칩멍크 송(The Chipmunk Song)’(1958)이 4번 정상을 차지한 바 있다. 더불어 ‘핫 100’에서 5주 이상 1위를 기록한 K팝은 ‘골든’과 함께 글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘버터(Butter)’(10주)뿐이다.

앞서 ‘케데헌’ OST는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다. OST가 싱글과 앨범이라는 빌보드 두 메인 차트에서 동시에 정상을 차지한 것은 2022년 3월5일자 차트의 ‘엔칸토: 마법의 세계’와 수록곡 ‘위 돈트 토크 어바웃 브루노(We Don’t Talk About Bruno)’ 이후 3년6개월 만이다. 두 차트 정상에 동시에 오른 애니메이션 영화는 ‘케데헌’과 ‘엔칸토: 마법의 세계’뿐이다. K팝 앨범으로선 2020년 12월5일자 차트에서 BTS가 앨범 ‘비(BE)’와 해당 음반 타이틀곡 ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’으로 ‘빌보드 200’과 ‘핫 100’ 정상에 오른 바 있다.



빌보드는 “‘골든’은 ‘스트리밍 송’ 차트에서 8주째 1위를 기록했고, ‘라디오 송’ 차트에서는 24위에서 20위로 순위가 상승했다. ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서는 3위를 기록했다”고 설명했다.