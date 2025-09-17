새만금發 제주2·가덕도 공항도 ‘먹구름’

법원 ‘취소’ 1심 판결 후폭풍



집행 정지 인용 땐 절차 ‘올스톱’

전북도 ‘조류충돌 위험’ 반박 총력



가덕도 신공항 행정소송 진행중

흑산공항도 타당성 재조사 ‘촉각’



제주2공항, 철새 도래지에 계획

道, 환경평가 범위 늘려 조사 강화

법원이 11월 착공을 앞둔 새만금 신공항 사업을 취소하라는 1심 판결을 내리면서 제주 제2공항·가덕도 신공항·흑산공항 등을 추진 중인 지자체들에도 빨간불이 켜졌다. 신공항 건설 반대 단체들은 판결 직후 공항 건설사업 백지화를 촉구하며 압박 수위를 높이고 있다.



16일 주요 지방자치단체에 따르면 서울행정법원은 지난 11일 ‘새만금 신공항 백지화 공동행동’ 소속 시민 1300여명이 국토교통부를 상대로 제기한 새만금 개발사업 기본계획 취소 소송에서 원고 승소 판결했다. 공동행동 측은 즉각 집행정지를 신청했으며, 인용될 경우 항소심 확정 전까지 모든 행정·개발절차가 멈춘다.

전북도는 집행정지 인용을 막아 공항 사업 추진 동력을 지키고, 항소심에서 보조참관인으로 나서 1심의 핵심 쟁점이던 ‘조류 충돌 위험성’ 판단을 뒤집는 데 주력할 방침이다. 전북도 관계자는 “새만금은 미개발지로 새들이 자유롭게 활동하는 공간이어서 위험도가 높게 평가될 수밖에 없지만, 실제 비교는 1.35㎞ 떨어진 군산공항의 데이터를 기준으로 해야 한다”고 말했다.



부산시 역시 가덕도 신공항이 행정소송과 위헌법률심판 제청까지 걸려 있어 촉각을 곤두세우는 분위기다. 가덕도 신공항 반대 시민단체는 “낙동강 하구 철새도래지와 3.3㎞ 거리에 위치해 조류 충돌 가능성이 김해공항의 최대 8배”라고 지적했다. 부산시 관계자는 “법원은 통상 행정계획에 절차상 하자가 없을 경우 폭넓게 인정해 주는데 새만금공항의 경우 데이터 입력 오류라든지 절차상 하자가 있었던 것으로 판단된다”며 “모든 가능성을 열어 놓고 면밀히 대응하겠다”고 말했다.



제주도도 예산안에 실시설계 용역비 150억원을 반영한 제2공항 계획이 최대 철새 도래지 인근에 있어 판결을 예의 주시 중이다. 제2공항 예정지(서귀포시 성산읍)는 반경 13㎞ 안에 철새 도래지가 4곳 있다. 도의회는 환경영향평가 범위를 넓혀 조류 위치추적장치도 확대하는 등 조류 충돌 가능성 조사를 강화하고 있다. 동식물상 조사범위를 300m에서 2㎞로 확대하고 조류 위치추적장치를 기존 4종에서 보다 다양화하고 50대 미만에서 50대 이상으로 늘려 조류 충돌 가능성을 조사할 예정이다. 환경영향평가에만 1년여 정도 소요될 전망이다.



반대 단체인 제주제2공항강행저지비상도민회의는 “사전타당성 용역에서 조류충돌 위험을 평가하지 않았다”며 “무안공항 참사 이후 조류 충돌 위험에 대한 경각심이 커진 만큼 제주 제2공항도 즉각 철회해야 한다”고 주장했다.



전남도가 추진하는 신안 흑산공항도 조류 충돌 위험과 생태계 훼손 등에서 자유롭지 않은 데다 사업 규모가 늘어나면서 기획재정부가 타당성 재조사를 하고 있어 영향을 받지 않을까 우려하고 있다. 흑산공항은 공항 규격 확대로 사업비 규모가 당초 1800억원에서 6400억원으로 늘어난 것을 내용으로 기재부의 타당성 재조사를 진행하고 있다. 전남환경운동연합은 “조류 충돌 위험과 생태계 훼손이 심각하다”며 백지화를 촉구했다.