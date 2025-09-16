'무력시위' 같던 중국 열병식, 가장 눈에 띈 최신 무기는?ㅣ 무기위키 Ep.22

시진핑 집권 3기 최대 정치 행사로 지난 3일 베이징에서 성대하게 열린 제2차 세계대전 승전 80주년 열병식이 진행됐다.

중국은 육·해·공에 걸친 핵 3축 체계, 위성 파괴까지 가능한 방공체계, 최신 전자전과 무인체계까지 공개하며 자신의 국방력을 세계에 알리는 자리가 됐다.

이번 열병식에서 눈여겨봐야 하는 무기는 무엇일까요? 우리 군은 이번 열병식을 어떻게 바라봐야 할까요?

오늘 무기위키에서는 중국의 열병식에 대해 이야기 해보겠습니다.