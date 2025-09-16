최태원 회장, 동거인 비방한 유튜버들 고소

최태원 SK그룹 회장이 자신과 동거인 김희영 티앤씨재단 대표를 비방한 유튜버들을 명예훼손 혐의로 고소해 경찰 수사가 진행되고 있다.



서울 용산경찰서는 최 회장 측이 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 지난해 고소한 유튜버들에 대해 수사를 벌이고 있다고 16일 밝혔다. 경찰에 따르면 고소 대상은 10여명으로, 이들은 최 회장과 김 대표의 과거사나 가족들에 대한 허위정보를 확대 재생산했다는 혐의를 받는다.



최 회장 측은 신원을 감춘 채 방송한 일부 유튜버의 인적사항을 확인하기 위해 미국 법원에 증거개시(디스커버리) 절차를 청구했다. 이 절차로 사건과 연관된 제3자에게도 자료 요구가 가능해져 유튜브를 운영하는 구글 본사에 정보 제공을 요청했다. 이를 통해 확보한 자료는 경찰 등에 추가 증거로 제출했다.



최 회장 측은 형사고소와 함께 서울서부지법에 손해배상 청구소송도 제기한 것으로 전해졌다. 최 회장은 2021년에도 자신과 김 대표 관련 허위사실을 방송한 유튜브 채널 운영자를 명예훼손 혐의로 고소했다.