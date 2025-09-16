中 ‘가톨릭 지하주교’ 2명 공식 인정

장자커우교구 소속 서품 받아

바티칸은 中이 만든 교구 인정

레오14세 교황측과 관계 훈풍

중국 당국이 바티칸과 대화 분위기 속에서 자국 내에서 오랜 기간 활동해온 가톨릭 지하교회의 주교 두 사람을 공식 인정했다. 이에 바티칸은 중국이 만든 교구를 공식 승인했다.



16일 홍콩 성도일보에 따르면 지난 10일 베이징 근교 허베이성 장자커우에서는 리산 중국천주교애국회 주석 겸 베이징교구 주교의 집전으로 장자커우교구 왕전구이 주교의 축성전례가 열렸다. 장자커우교구는 1980년 중국 당국이 건국 전인 1946년부터 존재해온 쉬안화교구와 시완쯔교구를 합병해 만든 교구로, 바티칸은 그동안 이를 인정하지 않았다. 하지만, 바티칸과 중국의 대화가 이어지는 가운데 올해 교황이 된 레오 14세는 취임 직후 장자커우교구를 인정하고 기존의 쉬안화·시완쯔교구를 폐지했다.

왕전구이 주교(왼쪽), 추이타이 주교.

이어 12일 마옌언 보좌주교의 취임과 추이타이 주교의 은퇴 행사가 장자커우교구에서 열렸다. 마옌언 보좌주교는 원래 당국이 인정하지 않는 시완쯔교구의 지하주교였고, 추이타이 주교는 쉬안화 교구 지하주교였다. 성도일보는 추이타이 주교가 그동안 중국에서 활동하면서 당국에 의해 여러 차례 구금돼 ‘지하교회단체 수난의 상징’으로 불리기도 했지만 마침내 당국에 의해 명예주교로 인정받았다고 전했다. 매체는 그러면서 이는 모두에게 환영할 만한 일로, 새 교황 레오 14세의 취임에도 중국과 바티칸의 관계가 변함없이 유지되고 있음을 보여주는 사례라고 분석했다.



‘중국천주교’ 공식 웹사이트 발표에 따르면 마옌언·추이타이 주교는 공통적으로 “애국·애교를 견지하고, 독립·자주·스스로하기(自辦) 교회 원칙을 견지해야 한다”고 말했다.



중국은 1951년 바티칸과 단교를 선언한 뒤 1957년 당국이 통제하는 관제 가톨릭단체인 중국천주교애국회를 만들어 가톨릭 신앙과 신자들을 관리하고 있다. 현재 바티칸은 유럽에서 유일하게 중국과 외교 관계를 수립하지 않은 국가다. 성도일보는 중국 내 가톨릭 신자가 약 1200만명이고, 각 주교는 천주교애국회의 인정을 받은 ‘공개’와 천주교애국회의 지도는 거부하지만 교황청의 인정은 받은 ‘지하’로 구별된다고 설명했다.



냉랭한 분위기를 이어가던 바티칸과 중국은 전임 프란치스코 교황 시절인 2018년 주교 임명에 관한 임시 협정을 체결하고 이후 세 차례 연장하는 등 대화를 이어오고 있다. 협정의 정확한 내용은 공개되지 않았지만 중국 정부가 실질적으로 사제를 임명하되 바티칸의 의견을 반영하고 중국 내 신앙활동을 확대한다는 내용으로 추정된다.



이런 가운데 지난 5월 선출된 레오 14세는 중국의 가톨릭 신자들이 교황청과 교류할 수 있도록 기도해 달라고 하는 등 중국의 가톨릭 신앙 문제를 공개 언급해 눈길을 끌었다. 앞서 린젠 중국 외교부 대변인은 레오 14세 선출 직후 정례브리핑에서 “우리는 바티칸이 새 교황의 지도하에서 건설적 정신으로 중국과 계속 대화하고 깊게 소통하며 중국·바티칸 관계의 지속적 개선을 공동으로 추진해 세계 평화와 안정, 발전, 번영에 기여하기 바란다”고 말한 바 있다.