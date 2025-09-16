아산시의회 제262회 아산시의회 임시회 개회 11일간 의정활동 돌입

조례안 등 기타 안건 50건 심사 및 주요업무 추진 상황 보고·청취

충남 아산시의회(의장 홍성표)가 16일 제262회 임시회를 개회했다.

이번 임시회에서는 조례안 및 기타 안건 등 50건의 안건 심사와 주요 사업장 현장방문, 시정질문을 실시할 계획이다.

충남 아산시의회가 16일 제262회 임시회를 개회하고 11일간의 의정활동에 돌입했다.

홍 의장은 개회사에서 “이번 회기에는 시정질문 등을 통해 시민의 목소리를 담아 시정이 올바른 방향으로 나아가도록 하고, 시민들이 생활하는 현장을 직접 방문해 행정이 실제로 작동하는 모습을 보고 듣고 이를 정책에 반영 하겠다”고 말했다.

본회의에 앞서 명노봉 의원의 ‘보조사업 한계 넘는 아산형 외국인노동자 지원체계 마련하자!’, 김미성 의원의 ‘AI도시 아산 이제 선택이 아닌 필수’, 천철호 의원의 ‘50일의 기적! 안전한 아산을 향한 준비’에 대한 5분 자유발언이 있었다.

회기 첫날 제1차 본회의에서는 회기 결정의 건, 회의록 서명 의원 선출의 건, 시장 및 관계 공무원 출석 요구의 건, 현안 및 주요 사업장 현장 방문의 건, 각종 위원회 위원 추천의 건 등의 안건을 처리했다.

제262회 임시회는 16일 제1차 본회의를 시작으로 상임위 심사(17일), 현장방문(18~19일), 시정질문(22~25일)을 거쳐 26일 제6차 본회의로 마무리될 예정이다.