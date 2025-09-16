빅뱅, 2026년 美 ‘코첼라’ 무대에

그룹 빅뱅(사진)이 데뷔 20주년인 내년 미국 캘리포니아주에서 열리는 대형 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(이하 코첼라)에 출연한다.



16일 코첼라 측에 따르면 빅뱅은 4월12일(현지시간)과 19일 무대에 오른다. 빅뱅은 지드래곤, 태양, 대성 3인으로 무대에 오른다. 2023년 탈퇴한 전 멤버 탑은 참여하지 않는다. 빅뱅은 2006년 데뷔해 ‘거짓말’, ‘하루하루’, ‘마지막 인사’, ‘루저(Loser)’ 등 히트곡을 잇달아 내놓으며 2세대 대표 아이돌 그룹으로 활약했다. 빅뱅은 2022년 4월 ‘봄여름가을겨울’을 마지막으로 신곡을 내지 않았다.