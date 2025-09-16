청년 미래 설계 발판 되도록, 이강덕 시장, ‘천원주택’ 접수 현장 직접 챙겨

16~17일 시청서 1차 100호 접수 모집, 첫날부터 수백 명 몰려 열기

하루 1천원(월 3만원) 임대료, 청년·신혼부부 인구 유입 효과 기대

이강덕 시장, “청년 미래 설계 발판, 주거복지로 도시 경쟁력 강화”

경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진하는 ‘천원주택’ 1차 모집 접수를 16일 시청사 2층에서 시작했다고 밝혔다.

포항시가 ‘천원주택’ 1차 모집 접수를 16일 시청사 2층에서 시작했다. 이날 접수 현장을 점검하고 직접 접수를 받으며 신청자들의 의견을 청취하는 이강덕 포항시장. 포항시 제공

접수는 17일까지 이틀간 진행되며, 첫날부터 수백 명의 청년들이 몰려 뜨거운 열기를 보이며 전국적 관심을 입증했다.

‘천원주택’은 LH 공공매입임대주택을 포항시가 재임대해 하루 1천원(월 3만원)의 파격적인 임대료로 청년과 신혼부부에게 공급하는 사업으로 이번 1차 모집으로 총 100호가 공급된다.

신청 자격은 19세 이상 45세 이하 청년과 신혼부부 중 무주택 세대이며 최초 2년, 최장 4년까지 거주 가능하다.

시는 향후 5년간 500호까지 확대한다는 계획이다.

이날 현장을 찾은 이강덕 시장은 접수 창구 운영 상황을 점검하고 직접 접수처 부스에 앉아 신청서를 수령하며 청년들의 의견을 청취했다.

이 시장은 접수 담당 직원들에게 “청년과 신혼부부가 불편 없이 신청할 수 있도록 친절한 안내와 철저한 절차 관리에 최선을 다해달라”고 당부했다.

앞서 시는 ‘청년 징검다리주택’을 통한 입주자의 절반 이상이 타 지역 전입자임을 확인하며 실제 인구 유입 효과를 입증한 만큼 이번 ‘천원주택’ 역시 젊은 세대 유입과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다.

이강덕 시장은 “천원주택은 청년과 신혼부부가 안심하고 미래를 설계할 수 있는 출발점”이라며 “앞으로도 다양한 주거복지 정책 혁신으로 청년과 신혼부부가 정착할 수 있는 안정적 주거 기반을 마련해 일자리 창출·결혼·출산까지 이어지는 선순환을 만들어 가겠다”고 말했다.