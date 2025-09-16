대한민국시군자치구의회의장協, 경주서 '시도대표회의' 개최

'2025 경주 APEC 정상회의' 성공개최 한마음

경주시의회 이경희 의원 등 6명 의정봉사상 수상

대한민국시군자치구의회의장협의회가 16일 경주 힐튼호텔에서 '제268차 시도대표회의'를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 경북도시군의회의장협의회 주관으로 전국 시도대표 회장과 경북 시군의회 의장단, 지방의정봉사상 수상자 등 170여 명이 참석한 가운데 열렸다.

대한민국시군자치구의회 의장협의회 시도대표회의 의정봉사상 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

회의에서는 지방의회 자체감사 필요성에 대한 의견 제출과 '장애물 없는 생활환경(BF) 인증 제도' 개선 촉구 건의안 등 주요 안건을 심의했다.

이어 열린 환영식에서는 'APEC 2025 홍보영상' 상영과 함께 경주시의회 이경희, 김천시의회 김세호, 문경시의회 신성호, 영덕군의회 김성호, 예천군의회 강영구, 울진군의회 박영길 6명의 의원에게 지방의정봉사상을 수여했다.

김현기 협의회장은 개회사에서 "경주에서 시도대표회의를 개최하게 돼 영광으로 입법역량 강화를 통해 더 큰 지방자치를 이루겠다"고 밝혔다.

제268차 대한민국시군자치구의회 의장협의회 시도대표회의 단체사진. 경주시의회 제공

대한민국시군자치구의회의장협의회는 전국 226개 기초의회를 대표하는 지방 4대 협의체 가운데 하나다. 기초의회의 권한 강화와 주민 중심 자치 실현을 위한 정책 개발과 현안 대응 활동을 수행하고 있다.

이동협 경북 대표회장(경주시의회 의장)은 "2025 APEC 정상회의를 통해 경북과 대한민국의 위상을 높일 수 있도록 더욱 적극적인 성원을 보내 달라"고 당부했다.