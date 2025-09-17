장윤주 "모델 후배 군기 잡을 줄 몰라…한혜진 무서워"

배우 겸 모델 장윤주가 모델 사이에 있던 군기 문화를 없앴던 때 뒷이야기를 했다.

장윤주는 16일 유튜브 예능프로그램 '살롱드립2'에 나와 모델 군기 문화와 모델 후배 한혜진에 관해 얘기했다.

함꼐 출연한 전여빈은 장윤주를 언급하며 "언니는 너무 다정하다. 언니가 모델계 선배 군기 문화를 없앤 장본인이라고 들었다"고 말했다.

장윤주는 "예전에 선배들이 기수별로 후배들을 집합하는 시절에 활동을 했다. 그때 '왜 꼭 그래야만 할까'라는 생각을 했다"고 했다.

이어 "내 바로 밑에 후배가 한혜진 등이다. 그런데 한혜진은 무서웠다"고 덧붙였다.

장윤주는 "선배들이 우리에게 '이제 너희가 (군기) 잡으라'고 하더라. 나와 송경아는 서로 미뤘다"고 했다.

그는 "우리도 20대 초반인데 뭘 잡냐. 그렇게 서로 미루다가 결전의 날이 왔다. 선배들이 한 것처럼 모이라고 해서 후배들을 모았다. 어쨌든 모아 놓고 한마디 해야 하는데 나랑 송경아가 빵 터졌다. 그렇게 흐지부지 해산했다. 그 이후로 모델계 군기 문화가 사라졌다"고 말했다.

장윤주는 오는 29일 방송하는 지니TV 드라마 '착한 여자 부세미'에 출연한다.

이 작품엔 장윤주와 함께 전여빈·주현영 등이 나온다.

<뉴시스>