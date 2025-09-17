“李 대통령 극저신용대출 연체율 74% 아닌 30%대”…김동연, ‘극저신용대출 2.0’ 출범

일부 언론 연체율 74% 반박…연락 닿지 않는 사람 39.4%

“상당수가 만기 연장이나 분할 상환 단계…75%가 생계비”

“코로나 직후 어려운 도민에게 단비…민생 소비쿠폰도 효과”

김동연표 극저신용대출 2.0…내란에 피폐한 서민경제 회복

김동연 경기도지사가 이재명 대통령이 도지사 시절 도입한 극저신용대출의 연체율이 30%대라며 상당수가 만기 연장이나 분할 상환 단계에 접어들었다고 밝혔다. 이는 일부 언론이 극저신용대출 연체율이 74%라고 지적한 것을 두고 이 대통령을 지원사격한 것으로 보인다.

16일 안양시를 방문한 김동연 경기도지사가 발언하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 16일 안양지역 민생경제 현장투어에서 ‘이재명 도지사 시절 시행한 극저신용자 저리 대출에 대해 어떻게 생각하느냐’는 취재진의 질문에 “(앞서) 민선 7기 극저신용대출은 코로나 직후 어려웠던 도민에게 단비와 같은 금융지원이었다”며 이같이 말했다.

이 대통령이 전임 지사 당시 도입한 극저신용대출은 생활자금이 필요하지만 낮은 신용등급 때문에 제도권 금융기관 이용이 어려운 만 19세 이상 저신용 도민을 대상으로 한다. 5년 만기 연 1% 저금리로 최대 300만원을 빌려주는 사업이다.

김 지사는 이를 두고 “특정 언론에서 극저신용대출 74%가 연체됐다는 기사를 냈는데 명백한 오보”라며 “25%는 완전회수 상태이며 상당수가 만기 연장 또는 분할 상환 단계로 접어들었기에 연체율은 75%의 절반 수준인 30% 후반대에 불과하다”고 말했다.

이어 “당시 많은 분이 다중 채무를 갖고 계신 어려운 분들이었고, (대출된) 금액의 75%가 생계비에 쓰였다는 통계도 있다”며 “거처가 불분명했던 차주들을 찾는 경우가 점점 늘고 있어 연체율은 앞으로 더 줄어들 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

경기도지사 시절 이재명 대통령이 민생 정책을 발표하고 있다. 경기도 제공

지난달 말 기준 연락이 되지 않는 대출자는 39.4%(3만764명)로 파악됐다.

그러면서 김 지사는 “얼마 전 우리 국민주권정부에서 만든 민생회복 소비쿠폰으로 인해 소비가 조금씩 살아나고 있다”며 “소비 진작과 함께 또 하나의 축으로 금융안전망을 촘촘히 만들어 이 두 축으로 민생을 살리는 기반을 경기도가 앞장서서 만들겠다”고 다짐했다.

김 지사가 구상한 ‘극저신용대출 2.0’은 지원 대상을 넓힌 초장기 대출이다. “12·3 불법 계엄으로 더 어려워진 민생 속에 신음하는 도민에게 마중물을 드리고 재기의 발판을 마련할 수 있도록 하겠다”면서 “극저신용대출 1.0에서는 5년간 상환 기간을 뒀으나 극저신용대출 2.0에선 어려워진 소상공인, 자영업자 또는 취약계층, 청년실업자들에게 10년 또는 100개월 이상 초장기 상환을 실행하겠다”고 설명했다.