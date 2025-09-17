“비 온다더니 왜 안 와?”…우리 동네만 피해 가는 비의 정체

같은 시·군·구 내에서도 강수량 차이 커

17일 수요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전국 곳곳에 비가 내리겠다.

뉴시스 자료사진

기상청은 "전국이 대체로 흐리겠다"며 "중부지방과 전라권, 강원동해안과 경상권, 제주도에 가끔 비가 내리겠다"고 전날 예보했다.

예상 강수량은 △서울, 인천, 경기 10~60㎜(많은 곳 경기남부 80㎜ 이상) △서해5도 5~20㎜ △강원영서 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) △강원영동 10~40㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 10~60㎜(많은 곳 대전, 세종, 충남 80㎜ 이상) △전북 10~60㎜(많은 곳 전북북부 80㎜ 이상) △광주, 전남 10~50㎜ △대구, 경북 10~60㎜ △부산, 울산, 경남, 울릉도, 독도 5~40㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 같은 시·군·구 내에서도 강수량의 차이가 크겠다.

기상청은 "짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근 및 야영을 자제하고 하늘이 갑자기 어두워지는 경우 안전한 곳으로 이동해야겠다"고 당부했다.

당분간 기온은 평년(최저 14~20도, 최고 24~28도)보다 높겠다.

일부 전남 지역과 경상권, 제주도해안에 폭염특보가 발효된 가운데 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 24~32도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 23도, 인천 22도, 수원 23도, 춘천 22도, 강릉 25도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 21도, 부산 25도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 25도, 수원 26도, 춘천 26도, 강릉 26도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 29도, 광주 30도, 대구 32도, 부산 31도, 제주 32도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.