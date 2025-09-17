지하철경찰대 야간 탑승순찰 시행 1년…심야 전동차 내 112신고 35%↓

경찰이 야간 전동차 탑승순찰을 벌인 지 1년이 지난 가운데 야간시간대 전동차 내 112신고가 시행 전 대비 35% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 야간 전동차 탑승순찰은 야간시간대 범죄 취약 노선을 지정해 전동차 내부를 집중 순찰하는 걸 뜻하며 지난해 9월부터 실시 중이다.

서울경찰청 지하철경찰대가 야간 전동차 탑승순찰 중 불법촬영 현행범을 체포하고 있다. 서울경찰청 지하철경찰대 제공

서울경찰청 지하철경찰대는 야간 전동차 탑승순찰 시행 등으로 올해 2∼8월 112신고가 4906건으로 집계돼 전년 동기(5958건) 대비 17.6%(1052건) 줄었다고 밝혔다. 유형별로는 절도·점탈의 경우 14.2%(85건), 성범죄 4.4%(29건), 기타신고 19.9%(938건)가 감소했다.

야간시간대(밤 10∼12시) 신고만 보면 588건에서 421건으로 28.4%(167건), 야간시간대 전동차 내 신고의 경우엔 202건에서 131건으로 35.1%(71건) 줄었다.

지하철경찰대는 이와 관련해 “위험도가 높은 시간과 노선을 집중적으로 순찰하고 지하철 내 반복 발생한 범죄 데이터를 기반으로 부축빼기·소매치기범 등을 검거한 결과”라고 밝혔다.

서울경찰청 지하철경찰대가 야간 전동차 탑승순찰 중 주취자에 대한 보호조치를 진행 중이다. 서울경찰청 지하철경찰대 제공

지하철경찰대는 지난해 9월부터 올해 8월까지 부축빼기 18명, 소매치기 8명, 장물범 7명 등 총 33명(구속 15명)을 검거했다.

지하철경찰대는 지난달 3일 지하철역 내 여성 피해자의 가방 속 지갑을 훔친 혐의로 A(28)씨를 구속했다. 경찰에 따르면 A씨는 전문 소매치기범으로 올 1월 출소해 누범기간 중인 지난 6월 지하철역 안에서 걸어가는 여성 피해자 가방에서 카드지갑을 훔친 혐의를 받는다. A씨는 지갑 속 신용카드를 사용하려다 도난 카드로 승인이 거절돼 사용하지 못했다.

이밖에도 지하철경찰대는 지난달 9일 전동차 안 피해자 7명의 가방 속 지갑을 훔친 혐의로 외국인 B(39)씨를 구속했다. B씨는 지난 6월5일부터 12일까지 공범(미검)과 전동차 안에서 피해자들 뒤에서 가방 속 지갑을 두 차례 훔친 뒤 출국했고 8월4일 B씨만 재입국해 8월6∼7일 같은 수법으로 세 차례 지갑을 훔친 혐의를 받고 있다. B씨는 훔친 지갑 속 신용카드로 두 차례에 걸쳐 82만5128원을 해외결제했다.

지하철경찰대는 도난 신용카드의 해외결제 피해를 방지하기 위해 카드사별 해외결제 차단 서비스를 적극 이용할 것을 강조했다.