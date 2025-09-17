'케이팝 데몬 헌터스', 넷플릭스 첫 3억뷰 돌파

글로벌 신드롬을 일으키고 있는 글로벌 OTT 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'('케데헌')가 이 플랫폼 콘텐츠 중 처음으로 누적 시청수 3억회를 돌파했다.

17일 넷플릭스 공식 홈페이지 투둠에 따르면, 지난 6월20일 스트리밍이 시작된 '케이팝 데몬 헌터스'는 공개 약 세달 만인 지난 14일 기준 누적 시청수 3억1420만 뷰를 기록했다.

해당 주(8~14일) 시청수는 2260만 회로, 전주 대비 소폭 감소했으나 여전히 인기몰이 중이다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 이에 따라 넷플릭스 콘텐츠 최고 흥행작 타이틀에 이어 시청수 첫 3억 돌파 작품 타이틀까지 보유하게 됐다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 전 세계 팝계에서도 신기록을 세우고 있다.

최신 차트인 20일 자 미국 빌보드 차트에선 두 메인 차트인 싱글차트 '핫100'과 앨범차트 '빌보드 200'에서 동시 1위를 차지했다. '골든'은 '핫100'에서 통산 5주째 정상에 올랐고, '케이팝 데몬 헌터스' OST는 '빌보드 200'에서 처음 1위를 밟았다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 K-팝 아이돌을 본격적으로 다룬 해외 첫 애니메이션이다. 퇴마사이자 K-팝 걸그룹인 '헌트릭스'가 악령이자 K팝 보이그룹인 '사자보이즈'를 물리치는 이야기다.

헌트릭스는 우리 전통 예인의 궁극이기도 한 무당, 사자보이즈는 여전히 다양하게 해석되는 저승사자를 모티브로 삼았다. 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 공동 연출로 참여한 이 작품은 K팝과 팬덤 문화 그리고 한국의 전통과 현대에 대한 공부가 잘 돼 있어 국내외 K-팝, K-문화 팬들의 반가움을 샀다.

<뉴시스>