이지혜 "눈 낮추다보니 남편 만나…내 얼굴 보고 결혼"

가수 겸 배우 이지혜가 눈을 낮추다가 지금 남편을 만났다고 말했다.
그는 지난 16일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 남편과 결혼한 이유를 설명했다.
탁재훈은 "멋진 남자와 놀기도 하고 만나기도 했을텐데 결혼은 왜 인연이 아예 없는 사람과 했냐"고 질문했다.
이지혜는 "잘생기고 몸 좋고 여유 있는 사람을 만나보니 그런 사람은 실제로 나를 만족하지 않더라"라며 "눈을 낮춰서 하나씩 제거하다가 지금 남편을 만났다"고 말했다.
탁재훈이 "남자들은 안 그런다"고 하자 이지혜는 "남편은 내 얼굴 보더니 바로 결혼했다"고 했다.
임원희는 "(이지혜) 남편과 유튜브 콘텐츠를 찍으면서 같이 라면 먹방을 했는데 갑자기 경기를 일으키더라"라며 "지혜가 늘 지켜보고 있는 것 같다고 했다"고 말했다.
그는 "그 정도로 (이지혜를) 굉장히 무서워 하더라. 빨리 집에 가야 된다고 했다"라고 덧붙였다.
이에 이지혜는 "원래 잘 놀란다. 우리 남편이 나랑 결혼해서 제일 행복해 한다"고 했다.
<뉴시스>