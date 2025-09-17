이준석 “李 대통령 결단 필요…강유정 대변인 해임해야”

‘조희대 사퇴설’에 “원칙적 공감” 발언두고 혼선 빚어

대통령실이 속기록 해당 발언 삭제됐다가 곧바로 복구

개혁신당 이준석 대표가 17일 이재명 대통령에게 “기록을 제멋대로 수정하며 공직기강을 해태한 강유정 대변인을 해임해야 한다”고 말했다.

지난 15일 개혁신당 이준석 대표가 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “국가의 기록이 권력의 입맛대로 수정되어서는 안 된다. 기록을 건드리는 순간, 민주주의의 근간이 무너진다”며 이같이 밝혔다.

그는 “강 대변인은 추미애 의원이 조희대 대법원장 사퇴 요구와 관련해 ‘아주 원칙적으로 공감하고 있다’고 발언했으면서도 대통령실이 배포한 속기록에서는 이 대목을 슬그머니 뺐다”며 “언론의 항의가 빗발치자 1시간도 안 되어 복구됐지만 이는 논란이 커지자 진실을 지우려한 조작”이라고 주장했다.

그러면서 그는 “강유정 대변인의 행동은 과거보다 훨씬 노골적이고 대담하다”며 “과거의 기록 왜곡은 은밀히 사후적으로 이뤄졌지만 언론 앞에서 실시간으로 삭제와 복구가 반복됐다”고 비판했다.

앞서 조 대법원장 사퇴설을 두고 강 대변인은 “원칙적으로 공감한다”고 밝혔지만 이 발언을 두고 대통령실이 원칙적으로 공감한 거란 취지로 일부 보도가 나왔다. 이에 대통령실은 ‘오독’, ‘오보’라며 추가 브리핑을 열기도 했다.

그는 “대통령의 입이라는 위치를 망각했거나 대통령 권력을 등에 업고 호가호위할 수 있다고 자만했음을 보여준 것”이라고 꼬집었다.

이어 “지금 외교는 한미 간에도 주변국과의 관계에서도 계속 산으로 가고 있다. 이런 상황에서 대통령의 입이 제멋대로 행동한다면 그것은 단순한 말실수로 끝나지 않고 더 큰 외교적 대형사고로 이어질 수 있다”고 지적했다.

이에 “더 큰 외교적 참사가 벌어지지 않도록 하기 위해 강유정 대변인을 즉각 해임해야 한다”고 주장했다.

나아가 그는 “역대 정권에서 기록을 지우거나 통계를 왜곡하려던 시도는 결국 국민의 심판 속에 정권자체를 지우고 말았다”며 “역사는 기록과 숫자를 통해 진실을 남기고 끝내는 권력을 심판한다”고 강조했다.