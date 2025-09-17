<5> 한민족 문화·전통과 선민 정체성 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

◆효와 정절, 연대의 전통을 살펴보다

역사적으로 한민족은 초월적 존재를 공경하는 세계관을 바탕으로 독특한 문화적 전통을 형성해 왔다. 그 핵심에는 효(孝)·정절·연대라는 윤리적 가치가 자리 잡고 있다. 이는 단순한 개인의 도덕 규범을 넘어 사회적 신뢰와 공동체 결속을 유지하는 토대로 기능했다. 이러한 윤리적 특성이 민족적 단결을 어떻게 가능케 했는지, 그리고 일반사관과 어떤 방법론적 차이를 갖고 있는 것일까.

한민족의 윤리와 정체성

효는 단순히 부모에 대한 공경 이상으로 생명의 근원에 대한 감사와 책임을 의미했다. 조석 문안, 시묘살이, 제례와 같은 관습은 효의 실천을 제도화한 사례다. 대표적으로 심청전은 부모를 위해 자기 희생을 감수하는 효의 상징적 서사이다.

심청은 아버지의 시력을 회복하기 위해 목숨을 바쳤고, 이 희생은 하늘을 감동시켜 결국 부녀의 상봉으로 이어졌다. 효가 개인의 의무를 넘어 공동체적 덕목으로 확장되는 과정을 보여준다. 황희 정승과 같은 역사적 인물은 효행을 통해 정치적 정당성과 인격적 모범을 드러냈다. 효의 문화는 곧 사회적 신뢰와 연대의 규범 자본으로 기능하였으며, 공동체와 가문의 명예를 지키는 규범이었다. 조선 중기의 문인 신사임당(1504~1551년)의 순결·정절, 현모양처(賢母良妻)의 삶은 한민족의 여러 여성을 대표한다. 여성의 순결·정절은 가족과 사회의 신뢰를 상징했으며, 교육과 양육의 과정에서 중요한 사회화 장치로 작동했다.

영국 역사학자 아놀드 토인비(1889~1975년)는 1973년 런던에서 한국 정치인에게 한민족의 효 문화를 전해듣고 감동해 눈물을 흘렸다. 그는 인류가 새로운 별로 이주한다면 반드시 가져가야 할 문화로 한국의 효 문화를 꼽으며, 이를 한민족의 기본 가치이자 정신으로 평가했다. 또한, 효문화가 한국의 빠른 경제 성장의 원인으로 보았다. 한민족 효 문화의 보편적 가치와 국제적 인정도를 보여주는 사례라 할 수 있다.

조선 후기에 민간에 널리 퍼진 것으로 보이는 ‘춘향전’은 부당한 권력 앞에서도 정절을 지킨 인물상을 통해 정의와 신의의 가치를 강조했다. 춘향의 저항은 단순한 개인의 사랑이 아니라, 공동체 윤리의 수호로 해석될 수 있다. 정절의 문화는 때로는 성별·계층적 불균형을 낳았으나, 사회적 신뢰와 도덕적 책임의 관습을 유지하는 데 핵심적 역할을 했다.

한민족은 하늘을 공경하는 제천사상과 결합하여 흰옷을 숭상하였다. 백의(白衣)는 정결·순수·평화의 상징이었고, 집단 정체성의 시각적 표지였다. 일제강점기에는 백의 착용 금지 정책에 저항하며 오히려 백의가 민족정체성의 상징으로 재정의되었다. 문화적 상징이 외세 지배 속에서 집단적 저항의 코드로 변용된 대표적 사례다.

영웅과 결속을 되새기다

한민족의 역사 속 위대한 장수들은 ‘하늘을 공경하는 신앙’과 ‘의로운 방어’를 결합시켰다. 을지문덕은 살수대첩에서 수나라의 대군을 물리치며 민족적 자존을 지켰고, 광개토대왕은 국력을 확장하여 자주성을 천명했으며, 강감찬은 귀주대첩을 통해 거란의 침입을 막아냈다. 이순신은 명량해전에서 열세를 극복하며 대승을 거뒀다. 모두가 민족적 결속과 신앙적 확신이 결합된 역사적 상징이다.

공식 군대 외에도 임진왜란과 병자호란 때는 승병과 의병이 외세 침략과 국가 위기에 맞서 자발적으로 봉기하였다. 서산대사·사명대사가 조직한 승병은 종교적 신념을 바탕으로 전투에 참여했으며, 곽재우·고경명 등의 의병장은 지역사회 기반의 게릴라 전술로 일본군에 맞섰다. 집단적 결속이 제도적 강제가 아닌 자발적 신앙과 도덕적 의무감에서 비롯되었음을 보여준다.

근대사의 독립운동은 전통적 문화윤리가 근대적 정치의식으로 전환된 대표적 사례다. 안중근은 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격하며 민족적 저항을 구현했을 뿐 아니라, 동양평화론을 통해 한국의 독립을 동아시아 전체의 평화와 연계한 보편적 비전을 제시했다. 유관순은 18세의 나이에 3·1운동을 주도하며 여성과 청년이 독립운동의 주체로 나설 수 있음을 보여줬고, 그의 희생은 정의 앞에 굴하지 않는 용기의 상징으로 남았다.

이회영은 가문이 지닌 재산과 지위를 모두 내려놓고 만주로 건너가 신흥무관학교를 세우고 독립군 양성에 매진함으로써 개인적 안락보다 민족 공동체의 공의를 선택했다. 신채호는 ‘조선상고사(朝鮮上古史)’를 통해 한민족의 기원을 밝히고, 선민으로서의 주체적인 한국사를 정리하여 민족 문화 정체성을 확립하였다

이들의 활동은 전통적 가치인 효·정절·연대가 근대적 독립과 시민적 평등의 언어로 재구성된 사례로 평가할 수 있다. 신앙·윤리 중심의 해석을 강조한다는 점에서 일반사관과 차이를 가지며, 일반사관은 사료 비판과 맥락분석, 비교사를 중시하고 규범 서사의 과장을 경계한다는 측면에서 두 접근은 상호 보완될 필요가 있다.

한민족 문화유산과 현대적 의미

한민족의 문화와 전통은 효·정절·연대라는 윤리적 가치 위에 세워졌으며, 위기 속 집단적 결속을 가능케 한 기반이었다. 신앙적 세계관은 정체성과 도덕성을 강화하는 자원으로 기능했으나, 현대 사회에서는 이를 보편 인권·성평등·다문화 공존과 조율하는 재맥락화가 필요하다.

하늘부모님은 침략의 위기 속에서도 한민족이 절대자를 중심으로 신앙과 사상에서 하나 되어 ‘공의로운 정의’의 정신으로 민족의 혼을 지켜가도록 이끄셨다. 이로써 형성된 한민족의 문화유산은 역사적 경험과 규범적 자산을 품은 집합적 기억으로서, 오늘날에도 시민적 덕목과 민주적 연대로 이어질 가능성을 지니고 있다.