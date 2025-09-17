록히드마틴, 한국 공군 F-16 시뮬레이터 개량 작업 수주...성능 향상 효과

록히드마틴이 한국 공군 F-16 블록 52 비행 시뮬레이터를 업그레이드된 F-16V의 첨단 성능에 맞춰 개선하는 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 업그레이드는 한국 공군의 강화된 임무 수행 능력을 반영하여 조종사들이 실제 비행과 동일한 환경에서 훈련할 수 있는 고성능 시뮬레이션 환경을 제공한다고 록히드마틴은 설명했다.

록히드마틴 항공·상업솔루션 부문 토드 모라 부사장은 “지상 기반 비행훈련에서 최대 정확성과 현실성은 조종사 안전과 임무 준비태세의 근간”이라며 “모든 F-16 개량 기종의 제조사로서 록히드마틴은 실제 항공기의 설계 및 소프트웨어 데이터를 활용하여 실제 비행과 거의 동일한 지상 기반 훈련 경험을 제공하는 동시에 기술 발전에 따라 향상되는 항공기의 성능을 지속적으로 반영하고 있다”고 강조했다.

계약에 따라 록히드마틴은 서산 및 청주 공군기지에 있는 9대의 F-16 비행 시뮬레이터를 F-16V 구성으로 현대화하기 위해 신규 장비 및 시스템 통합을 제공하며, 6년간 계약자 지원 업무 서비스를 지속적으로 제공할 예정이다.