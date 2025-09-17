파리바게뜨, 美 텍사스 제빵공장 착공…2027년 가동 목표

파리바게뜨가 미국 제빵공장 착공 행사를 진행했다고 17일 밝혔다. 파리바게뜨 제공

파리바게뜨가 미국 제빵공장 착공 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

현지시간으로 지난 16일 미국 텍사스주 존슨 카운티(Johnson County) 벌리슨 시(City of Burleson)의 산업단지 하이포인트 비즈니스 파크에서 열린 착공식에는 크리스 플레처 벌리슨 시장과 허영인 SPC그룹 회장, 허진수 파리바게뜨 사장 등이 참석했다.

파리바게뜨의 미국 제빵공장 착공은 도널드 트럼프 미국 대통령의 1기 행정부 시절과 맞닿아 있다. 당시 방한 도중 열린 ‘한국 경제인 간담회’에서의 트럼프 대통령의 한국 기업의 ‘대미 투자’ 확대 요청에 파리바게뜨는 미국 현지 공장 설립을 적극 검토했다.

오는 2029년 완공 목표로 총 2억800만달러(약 2900억원)가 투입되는 공정의 첫 단계는 2027년 약 1만7000㎡의 생산 시설 가동이다. 이후 2029년까지 2만8000㎡ 규모로 확장한다.

SPC그룹은 지난 2월 약 15만㎡ 규모의 공장 부지를 매입하고, 존슨 카운티·벌리슨 시로부터 최대 1400만달러(약 200억원) 규모의 지원금을 승인 받았다. 설계와 시공은 미국 대형 건설사인 제이이던(JE Dunn)이 맡았다.

텍사스 공장은 파리바게뜨의 북중미 시장에서의 품질 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

파리바게뜨 관계자는 “안전·품질·혁신·지속가능성을 핵심 가치로 삼아 현지 지역사회 발전에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.