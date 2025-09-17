홍천미술페스티벌 18일 개최…"지역문화 새로운 가능성"

홍천군과 홍천문화재단은 이달 18일부터 21일까지 홍천미술관 와동분관에서(구 와동분교) 케이 데몬을 재해석한 문화예술 행사 및 제7회 홍천미술페스티벌을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 케이 데몬이라는 독창적인 주제를 가지고 한국의 민속신앙, 설화 속 요괴, 귀신, 등을 시각예술, 공연, 설치, 미디어아트 등 다양한 장르로 풀어낸다.

홍천미술페스티벌 포스터. 홍천군 제공

전통과 현대, 공포와 예술의 경계를 넘나드는 독특한 문화 콘텐츠로 자리할 예정이다.

전시 프로그램으로는 미스테리 데몬 스쿨, 메밀꽃밭 약속의 정원, 제5회 동심조각 공모전 수상작, 제7회 홍천미술페스티벌 전국 공모전 수상작 등이 다채롭게 채워질 예정이다.

또 도깨비 가면 만들기, 나만의 몬스터 만들기 등 주제에 맞는 체험행사도 준비 중이다.

이번 행사에서 가장 기대되는 거리예술제 가을시즌 공연은 9월 20일 오후 6시 30부터 진행된다. 하림&패치워크로드, 장들레 등이 출연한다. 가을밤과 어울리는 멋진 음악을 선사할 것으로 기대된다.

신영재 홍천군수는 “이번 행사로 케이데몬을 재해석한 전통과 현대, 무형과 유형, 현실과 상상을 넘나드는 지역 문화의 새로운 가능성을 열고 홍천도 K-콘텐츠의 또 다른 중심축으로 성장하길 기대한다”고 말했다.