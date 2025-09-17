백종원 또 크게 지원한다…‘연돈볼카츠’ 리브랜딩에 30억원 투입

더본코리아 백종원 대표가 지난 3일 서울 중구 장충동 신라호텔에서 열린 더본코리아 TBK(The Born Korea) 글로벌 B2B 소스 론칭 기자간담회에서 발표를 하고 있다. 뉴시스

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 기존 ‘연돈볼카츠’의 ‘연돈튀김덮밥’ 브랜드 전환에 약 30억원을 투입한다고 17일 밝혔다.

더본코리아가 오는 25일부터 시작하는 리브랜딩은 연돈볼카츠의 대표 메뉴로 자리 잡은 튀김덮밥 도시락 메뉴들을 중심으로 도시락 전문 브랜드로의 전환과 브랜드 경쟁력을 한층 더 강화하기 위한 전략이다.

지난해 5월 출시한 연돈튀김덮밥 시리즈 ‘뚜껑열린치킨도시락(뚜열치)’, ‘연돈도시락’, ‘고기많이채운튀김도시락’ 등이 인기를 끌면서 같은 해 하반기 연돈볼카츠 전체 매장의 월평균 매출은 해당 메뉴 출시 직전보다 134% 증가했다.

더본코리아는 리브랜딩을 원하는 매장의 간판 변경과 신규 주방기기 도입 등에 필요한 약 30억원을 지원한다. 전국 주요 입지 옥외 광고와 디지털 매체 광고 지원 등도 펼친다.

브랜드 전환은 의무가 아닌 가맹점 희망에 따르지만 이날까지 연돈볼카츠 일반 로드숍 매장 22개 중 77%인 17개 매장이 리브랜딩을 신청하는 등 높은 관심을 끌고 있다. 연돈볼카츠는 전국에 로드숍 22개와 휴게소 등 특수 입지 점포 14개가 운영 중이다.

더본코리아 관계자는 “소규모 브랜드의 대형 브랜드 성장을 위한 지원책을 다양하게 펼치겠다”고 말했다.