벤츠 한성자동차, 마이바흐 고객 인비테이셔널 성료

2025 한성자동차 마이바흐 고객 인비테이셔널. 사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 지난 15일 가평 베네스트 골프클럽에서 ‘2025 한성자동차 마이바흐 고객 인비테이셔널’을 성료했다고 17일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 이번 대회는 국내는 물론 전 세계적으로도 희소성을 지니는 메르세데스-마이바흐 오너 초청 골프대회로, 한층 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 기획돼 매년 높은 관심과 참여를 이어가고 있다.

창립 40주년을 맞은 한성자동차는 이번 행사를 단순한 고객 초청 이벤트가 아닌, 최상위 브랜드 메르세데스-마이바흐의 가치와 고객 경험을 결합한 특별한 자리로 마련했다. 이를 통해 고객에게 독보적인 경험을 제공하며, 브랜드와 고객 간의 관계를 더욱 견고히 했다.

대회에는 한성자동차 앰버서더 박진이 프로를 비롯한 총 4명의 프로 골퍼가 함께했다. 대회 전 퍼팅∙ 어프로치 원포인트 레슨이 진행되었으며, 라운드 중에는 한 홀 동반 플레이를 통해 고객들이 프로 골퍼와 직접 소통하며 특별한 재미를 더했다. 또, 차량 무상 점검 서비스가 제공돼 고객 만족을 높이는 세심한 배려도 이어졌다.

이번 대회는 단순한 즐거움을 넘어 고객 참여형 프로그램으로 의미를 더했다. ‘온 그린’ 성공 시 기부가 이뤄지는 ‘러브 위드 한성자동차’ 프로그램이 운영돼 사회적 가치를 함께 나누고, 창립 40주년을 기념한 ‘4와 0을 잡아라’ 이벤트는 유쾌한 경쟁 요소로 흥미를 높였다. 또, 홀인원 챌린지와 ‘마이바흐 V12 스피드 챌린지’ 등 다채로운 프로그램은 고객들의 만족과 즐거움을 이끌어냈다.

김마르코 한성자동차 대표는 “마이바흐 고객 인비테이셔널은 단순한 골프대회가 아니라, 한성자동차가 40주년을 맞아 고객과 함께 나누고자 하는 프리미엄 브랜드 경험을 선사하는 대표 프로그램”이라며 “앞으로도 차별화된 서비스와 프로그램으로 브랜드와 고객이 함께하는 특별한 가치를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.