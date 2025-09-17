"가을 정취 만끽"…인제 가울꽃 축제 27일 개막

가을 정취를 만끽할 수 있는 인제 가을 꽃 축제가 눈앞으로 다가왔다.

인제군문화재단은 오는 27일부터 10월 19일까지 23일간 인제군 북면 용대 관광지 일원에서 ‘2025 인제 가을꽃 축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.

2025 인제 가을꽃 축제 포스터. 인제군 제공

올해로 7회를 맞는 가을꽃 축제는 지난해 25만명이 방문해 흥행을 입증했다. 올해도 ‘인제에서 꽃길만 걷자’를 주제로 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 체류형 힐링 공간으로 꾸민다.

행사장은 약 8만2800㎡ 규모에 국화, 마편초, 댑싸리 등 야생화 50만 주가 심어진다. 행복하길, 사랑하길, 소통하길, 힐링하길 등 4가지 테마로 이어진다. 각 길마다 특색 있는 볼거리와 체험을 즐길 수 있으며 기존 축제와는 다른 공간 연출로 색다른 즐거움을 선사한다.

국화꽃밭을 따라 이어지는 행복하길에는 ‘향기 가득한 꽃마을’이라는 주제로 테라스하우스 1개동과 오두막 8개동이 설치돼 대형 그늘 쉼터에서 가을 바람을 맞으며 휴식을 취할 수 있다.

수변 산책로 구간인 소통하길은 느린 우체통을 운영해 엽서를 보내는 색다른 체험을 제공한다. 소나무 숲길 힐링하길에는 백합 9만5000본이 식재돼 향기로운 산책을 즐길 수 있다. 숲카페와 트리하우스 2개동도 들어선다.

아울러 ‘숲, 정원, 인제’를 주제로 개최한 공모전을 통해 선정된 미니정원 10곳이 조성돼 새로운 볼거리를 더한다.

축제 기간에는 버스킹 공연, 랜덤플레이 댄스, 가위바위보 대회 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 이벤트도 마련된다. 사회관계망서비스(SNS)후기, 설문조사, 축제 공식 앱 다운로드 이벤트도 준비됐다.

운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지로 지난해보다 1시간 연장돼 가을꽃을 한층 오래 감상할 수 있다.

인제군문화재단 관계자는 “프로그램 완성도를 높이고 공간 구성을 새롭게 해 처음 오시는 분과 다시 찾는 분 모두 만족할 수 있도록 준비하고 있다”며 “안전관리와 현장 점검을 강화해 누구나 편안하게 즐길 수 있는 축제를 만들겠다”고 말했다.