KB국민은행, 캄보디아 심장병 어린이 5명 무료수술 등 지원

KB국민은행이 심장병을 앓고 있는 캄보디아 어린이 5명을 국내로 초청해 부천세종병원에서 무료 수술 및 의료 지원을 실시한다고 17일 밝혔다.



‘캄보디아 심장병 어린이 지원사업’은 금융감독원, 구세군한국군국, 국민은행이 공동으로 진행하는 사업으로 2012년부터 어린이 110여명에게 새 생명을 선물했다. 이날 부천세종병원에서 열린 병문안 행사에는 KB금융이 후원하는 나마디 조엘 진 육상선수(사진 왼쪽부터), 정현 부천세종병원 소아청소년과장, 이환주 국민은행장, 이명묵 부천세종병원장, 이세훈 금감원 수석부원장, 한세종 구세군한국군국 서기장관이 참석했다.