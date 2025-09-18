한화오션, 대형 컨테이너선 7척 수주

대만 양밍해운서 1.9조 규모

친환경 사양… 2029년 인도

한화오션이 대만 해운사로부터 2조원 규모의 친환경 컨테이너선을 수주했다.



한화오션은 대만 양밍해운으로부터 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 7척을 1조9336억원에 수주했다고 17일 공시했다. 1만 5880TEU(1TEU=20피트 표준 컨테이너 1개)급 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 선박으로, 계약 규모는 총 1조9336억원이다. 거제사업장에서 건조해 2029년 상반기까지 인도할 예정이다.



이번 선박은 국제환경 규제에 대응하기 위해 암모니아 이중연료 추진으로 변경 가능한 암모니아 레디 사양으로 설계된다. 세계 최초로 1.0 bar(1bar=1㎡ 면적에 약 10t의 무게가 누르는 힘) 설계압력의 타입(Type) B LNG 연료탱크가 적용된다. 이를 통해 LNG 기화가스를 더 오래 안전하게 저장할 수 있다.



앞서 한화오션은 지난 3월 또다른 대만 선사인 글로벌 7위 에버그린과 초대형 컨테이너선 계약을 체결한 바 있다. 김희철 한화오션 대표이사는 “양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과”라며 “한화오션의 기술적 우위를 다시 한번 굳히고 글로벌 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.