한화오션, 대형 컨테이너선 7척 수주

입력 : 2025-09-18 06:00:00
수정 : 2025-09-17 20:30:18
이현미 기자 engine@segye.com
대만 양밍해운서 1.9조 규모
친환경 사양… 2029년 인도

한화오션이 대만 해운사로부터 2조원 규모의 친환경 컨테이너선을 수주했다.

한화오션은 대만 양밍해운으로부터 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 7척을 1조9336억원에 수주했다고 17일 공시했다. 1만 5880TEU(1TEU=20피트 표준 컨테이너 1개)급 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 선박으로, 계약 규모는 총 1조9336억원이다. 거제사업장에서 건조해 2029년 상반기까지 인도할 예정이다.

이번 선박은 국제환경 규제에 대응하기 위해 암모니아 이중연료 추진으로 변경 가능한 암모니아 레디 사양으로 설계된다. 세계 최초로 1.0 bar(1bar=1㎡ 면적에 약 10t의 무게가 누르는 힘) 설계압력의 타입(Type) B LNG 연료탱크가 적용된다. 이를 통해 LNG 기화가스를 더 오래 안전하게 저장할 수 있다.

앞서 한화오션은 지난 3월 또다른 대만 선사인 글로벌 7위 에버그린과 초대형 컨테이너선 계약을 체결한 바 있다. 김희철 한화오션 대표이사는 “양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과”라며 “한화오션의 기술적 우위를 다시 한번 굳히고 글로벌 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

이현미 기자

