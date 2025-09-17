학업·직업 찾아 수도권 ‘업’… 삶다운 삶 찾아 지방 ‘다운’ [뉴스 투데이]

최근 20년 수도권 인구이동



청년, 대학교 진학 등 위해 脫지방

‘지방행’ 중장년 최근 1만~2만 유지

자연·주택 등 ‘삶의 질’ 향상 목적



서울은 20년간 세대 불문 ‘순유출’

집값 부담에 경기·인천으로 이동

수도권행 1인 가구는 20%P 증가

최근 20년간 지방 청년들은 학업과 취업을 위해 수도권으로 이동한 반면, 수도권에 거주하던 중장년층은 쾌적한 자연환경 등 삶의 질을 좇아 지방으로 터전을 옮긴 것으로 나타났다. 서울 청년들이 인천·경기로 거주지를 옮기는 경향도 확인됐다. 결혼 후 서울 집값을 감당할 수 없는 청년들이 외곽으로 밀려나는 것이란 분석이 나온다.



통계청이 17일 발표한 ‘최근 20년간 수도권 인구이동’에 따르면 수도권은 2011년 처음으로 순유출(유입 인구보다 유출 인구가 많음)을 기록했으나, 2017년부터는 순유입(유출 인구보다 유입 인구가 많음)으로 전환됐다. 통계청 관계자는 “2010년대 공공기관의 지방 이전과 정부부처의 세종시 이전 등의 영향으로 일시적인 유출이 있었으나, 지방 이전이 마무리된 2017년 무렵 수도권 인구 유입세가 다시 강해진 것으로 보인다”고 설명했다.

◆‘학업·취업’ 위해 수도권행 청년, ‘자연’ 찾아 떠나는 중장년



세대별로 보면 청년층은 수도권으로 순유입되는 반면 중장년층은 탈(脫)수도권 추세가 이어지고 있다. 2014년 4만명이던 수도권 유입 청년 수는 지속적으로 증가해 2020년 9만4000명으로 정점을 찍은 뒤, 점차 감소해 지난해 6만1000명으로 줄었다. 저출산에 따라 줄어든 청년 인구를 고려하면 여전히 청년층의 수도권 유입세가 강하다고 볼 수 있다.



수도권행을 선택한 청년들은 그 이유로 ‘직업’(5만8000명)을 가장 많이 꼽았으며, 교육(1만6000명)이 뒤를 이었다. 지방 청년들이 일자리와 대학 진학을 위해 수도권으로 이동한 것이다. 15년 전 부산에서 상경해 대학 졸업 뒤 서울에서 직장생활 중인 오모(36)씨는 “주변 고향 친구 중 부산서 직장 잡고 사는 친구는 거의 없다”고 말했다.



반면 중장년층은 2009년부터 수도권에서 지방으로 이동하는 경우가 더 많았다. 중장년층 수도권 순유입자는 2004년 8000명에서 2009년 -9000명을 기록한 뒤 지속적으로 증가하다 2015년 -3만9000명으로 정점을 찍었다. 그 이후 하락세가 이어지다 2020년대부터 -1만∼-2만명대를 유지 중이다. 중장년층이 수도권을 떠나는 이유로는 자연환경, 주택(각각 -4000명), 직업(-3000명) 등이 지목됐다.

지역별로는 영남·호남·중부권 3개 권역의 청년 인구가 매해 수도권으로 빠져나가는 것으로 나타났다. 특히 부산, 대구, 광주, 경북, 경남 등 5개 시도는 지속적인 수도권 순유입을 기록했다. 반면 중장년층은 중부권을 중심으로 수도권 순유출이 지속되고 있다. 호남권은 2008년부터, 영남권은 최근 3년간(2022∼2024년) 순유출 상태다. 세종은 2012년부터 지속적으로 수도권에서 순유출을 보이다가 최근 2년간 수도권으로 순유입됐다.



지난해 기준 수도권으로 순유입자수가 많은 비수도권 시군구는 경남 창원, 전북 전주, 대구 달서 순이었다. 수도권에서 순유출자수가 많은 비수도권 시군구는 충남 아산·천안·당진 순이었다.



◆집값 부담에 ‘탈(脫)서울’ 청년들 경기·인천으로



수도권으로 인구가 몰리는 것과 상반되게 서울은 최근 20년간 세대를 가리지 않고 순유출이 지속되고 있다. 서울에서 빠져나간 인구 대부분은 다수의 신도시가 조성된 경기로 향한 것으로 추정된다. 경기 순유입자 수는 꾸준히 플러스를 기록 중이다.

청년층의 수도권 내부 이동을 보면 서울은 순유출, 경기와 인천은 순유입이다. 다만 비수도권과 수도권 간 이동에서는 서울, 경기, 인천 순으로 순유입이 많다. 즉 지방 청년들이 학업, 취업을 목적으로 서울에 거주하다 일정 시간이 흐른 뒤 경기나 인천 쪽에 정착하는 경우가 많다는 의미다.



서울을 떠나는 이유로 주택 문제가 가장 많이 선택됐다. 반대로 경기·인천은 주택 때문에 전입했다는 응답이 가장 많았다. 이 같은 ‘탈서울’ 현상의 배경에는 서울의 값비싼 부동산 가격이 자리한다는 해석이 나온다. 이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 “서울에서 직장생활을 하며 부모 집에 머물거나 자취를 하던 청년들이 결혼하면 서울 부동산값을 감당할 수 없으니 통근이 가능한 경기 쪽으로 빠져나간다”며 “이 정도는 그래도 괜찮은 케이스고 지방에서 올라와 좋은 직장을 얻지 못한 청년들은 이마저도 어렵다”고 말했다.



한편 가족 없이 나 홀로 지방에서 수도권으로 또는 수도권 안에서 거처를 옮기는 ‘1인 이동’도 크게 늘었다. 비수도권에서 수도권으로 이동할 때 1인 이동 비중은 2024년 77.9%, 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동할 때는 74.0%를 기록했다. 이는 20년 사이 각각 20.0%포인트, 17.4%포인트 증가한 수치다. 수도권 내부에서도 1인 이동 비중은 2004년 32.5%에서 2024년 49.7%로 늘어 절반에 육박했다.