대한상의·한미동맹 재단 MOU… “주한미군 전역 장병 취업 지원”

대한상공회의소는 17일 서울 중구 상의회관에서 한미동맹재단과 ‘주한미군 전역 장병 취업 지원 및 한·미 협력 증진을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 밝혔다. 이번 협약은 미국에 진출한 한국 기업과 주한미군 출신 전역 장병 간 일자리 연계를 지원함으로써 한·미 간 실질적 협력과 교류 확대에 기여하고자 마련됐다.



대한상의가 구축 중인 ‘주한미군 전역 장병 채용 플랫폼’은 미국에 진출한 한국 기업들이 구인 공고를 등록하고, 복무를 마쳤거나 전역을 앞둔 장병들이 직접 지원하는 방식으로 운영된다. 협약에 따라 대한상의는 플랫폼 운영과 기업 대상 홍보를 담당하고, 한미동맹재단은 장병 대상 안내와 참여 독려를 맡는다. 대한상의는 이번 사업이 한국 기업에 실질적인 경영상 이점을 줄 것으로 본다. 미국 연방정부와 주정부 차원에서 전역 군인을 고용한 기업에 다양한 인센티브를 부여하기 때문이다.