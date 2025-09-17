내란특검, 국회서 김병기 원내대표 조사… 계엄 해제 표결 방해·무인기 의혹 질의

회기 중 감안해 첫 국회 방문조사

해병특검, 이종섭 소환 참고인조사

‘외압 은폐’ 도피 출국 의혹 캐물어

12·3 비상계엄 관련 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)과 채해병 순직 사건 수사 외압 의혹을 수사하는 채해병 특검팀(특검 이명현)은 17일 더불어민주당 김병기 원내대표와 이종섭 전 국방부 장관을 각각 참고인으로 조사했다.

내란 특검팀은 이날 서울 여의도 국회를 찾아 김 원내대표를 조사했다. 특검이 국회를 직접 방문해 조사를 진행한 것은 처음으로, 회기 중 국회의원 신분을 고려한 조치라고 밝혔다. 특검은 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 윤석열 전 대통령의 연락을 받고 의원총회 장소를 바꿔 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 김 원내대표는 당시 국회 정보위원회 소속이자 국정원 출신으로, 특검은 계엄 상황뿐 아니라 ‘평양 무인기 작전’ 등 외환 관련 사건에 대해서도 질의한 것으로 알려졌다. 특검은 19일 합동참모본부를 ‘패싱’하고 평양 무인기 작전을 지시했다는 의혹을 받는 김용현 전 국방부 장관에게 소환을 통보했지만, 출석 여부는 불투명하다.



채해병 특검팀은 이날 이 전 장관을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 특검 출범 77일 만에 이뤄진 첫 조사다.



이 전 장관은 채해병 사건 피의자 신분으로 수사를 받던 중 지난해 3월4일 윤 전 대통령으로부터 주호주대사에 전격 임명됐고, 도피성 출국을 했다는 의혹을 받는다. 당시 이 전 장관은 출국금지 상태였지만, 법무부는 이 전 장관의 이의신청을 받아들여 같은 달 8일 출국금지를 해제했다. 이후 이 전 장관은 같은 달 10일 출국했으나, 윤 전 대통령이 수사 외압 의혹을 은폐하기 위해 이 전 장관을 도피시켰다는 비판 여론이 일자 11일 만에 귀국했다. 이로 인해 일각에서는 그를 ‘런(run)종섭’이라고 비판했다.



이 전 장관이 참고인 신분인 이유는 범인도피죄가 범인을 숨겨주거나 도피하도록 도운 자를 처벌 대상으로 정하고 있기 때문이다. 이 전 장관은 이날 오전 9시57분 서울 서초구 특검 사무실에 출석해 “특검 조사에 성실히 임하겠다”면서도 “출금 해제 문제는 어이없는 일이라 따로 말하지 않겠다. 그간 입장이나 사실관계를 충분히 밝혀왔다”고 말했다. 특검은 이 전 장관을 상대로 호주대사 임명·출국·귀국·사임에 이르는 전 과정을 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 특검은 23일 오전 10시 이 전 장관을 채해병 수사 외압 의혹 관련 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 다시 소환할 예정이다.