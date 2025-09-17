코레일 추석 연휴 승차권 예매 첫날 126만 석 팔려

2024년 첫날 63만 석보다 2배 급증…접속 폭주로 앱 먹통 되기도

한국철도공사(코레일)는 추석 연휴 기차표 예매 첫날인 17일 126만석이 팔렸다고 밝혔다.



전체 판매 대상 좌석(172만3천석)의 73.3%에 해당한다.

지난 15일 서울역에서 한 시민이 추석 연휴 승차권 예매 안내문을 살펴보고 있다. 연합뉴스

지난해 첫날 예매율(64.8%)보다 8.5% 포인트 증가한 것으로, 좌석 수로로는 전년(63만9천석) 대비 2배 늘었다.



노선별 예매율은 경부선 76.9%, 경전선 78.1%, 동해선 71.1%다.



열차 종별로는 KTX가 82.1%, 일반열차가 45.9%였다.



지난해 추석 연휴 때보다 기차표 예매 이용객이 72%가량 급증하면서 코레일 공식 앱과 웹사이트가 한때 먹통이 되기도 했다.



대기 번호가 100만명을 넘는 등 접속이 폭주하자 코레일은 당초 오후 1시까지였던 예매 시간을 오후 4시까지로 3시간 연장했다.



코레일 관계자는 "평소 명절보다 긴 연휴로 많은 예매객이 한꺼번에 몰리면서 시스템 장애가 발생한 것으로 추정된다"며 "접속 지연으로 불편을 겪은 국민 여러분께 깊이 사과드리며, 동일한 문제가 발생하지 않도록 시스템을 점검·보완하겠다"고 밝혔다.

<연합>