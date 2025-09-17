포스코 노사, 2025년 임단협 조인식…기본임금 11만원 인상

조합원 찬반투표 실시 결과 가결

노사대립 과정 없이 무분규로 타결

포스코 노사는 17일 서울 포스코센터에서 이희근 사장과 김성호 노동조합 위원장을 비롯한 신경철 경영지원본부장, 조양래 수석부위원장 등이 참석했다.

노사 교섭위원들이 참석한 가운데 2025년 임금 및 단체협약(임단협) 조인식을 열고 공식 합의를 마무리했다고 밝혔다.

포스코 노사가 17일 서울 포스코센터에서 '2025년 임금 및 단체협약 조인식'을 열고 기념촬영을 하고 있다. 김성호 노동조합 위원장, 이희근 포스코 사장(왼쪽부터). 포스코 제공

이번 임단협 조인식은 지난 5일 잠정합의안 도출 및 13일 조합원 찬반투표 가결을 거쳐 진행됐다

올해 임단협은 노사 간 간격을 좁히기 위해 치열한 논쟁은 했지만, 관행처럼 이어져온 노사대립 과정 없이 무분규로 타결된 것이 특징이다.

임단협 주요 내용은 ▲기본임금 11만원 인상 ▲철강경쟁력 강화 공헌금 250만원 및 우리사주 취득 지원금 400만원 ▲정부 민생회복 기조 동참/지역 소상공인 상생 지원 등 K-노사문화 실천장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 ▲회사 성과와 직원 보상 연계 강화를 위한 PI제도 신설 ▲작업장 안전 강화를 위한 작업중지권 사용 확대 등이다.

포스코 관계자는 “올해 임단협은 최근 수년간 반복된 교섭결렬 선언, 파업 찬반투표 등 투쟁과 갈등 위주의 패턴을 깨고, 노사가 함께 상생과 신뢰를 통한 철강경쟁력 복원이라는 공동의 목표를 위해 한 뜻을 모은 결과”라며 “앞으로도 노사가 힘을 합쳐 현장 안전을 최우선으로 하면서, 세계 최고 수준의 품질과 기술력 등 미래경쟁력을 확보하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

김성호 위원장은 "교섭을 조기에 마무리한 만큼 현장의 불필요한 잡무를 줄이고 안전한 일터를 만들기 위해 적극적으로 나서겠다"고 말했다.