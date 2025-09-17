원자력환경공단-지질자원연구원, 고준위방폐물 기술개발 맞손

고준위방폐물 처분부지 조사 및 공동연구 등에 협력

조성돈 이사장 "핵심 기술 확보 및 사업 신뢰성 향상 기대"

국내 고준위 방사성폐기물의 안전한 처분 기술 확보를 위해 한국원자력환경공단과 한국지질자원연구원이 손을 맞잡았다.

한국원자력환경공단과 한국지질자원연구원은 17일 중저준위사업본부 대회의실에서 고준위 방사성폐기물 관리 기술개발 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

고준위방폐물 관리 기술개발 업무 협약식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 원자력환경공단 제공

이번 협약을 통해 양 기관은 △방사성폐기물 처분부지 관련 조사·평가 △방사성폐기물 처분 관련 공동연구 및 융합연구 △연구용 지하연구시설(URL) 관련 기술개발 △인력 교류 및 교육 △보유 시설·장비의 상호 활용 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

이를 통해 지하 500m 이하 심층처분 환경의 장기적 안전성을 과학적으로 연구하고, 국내 심층 처분 기술 경쟁력을 더욱 높일 예정이다.

원자력환경공단은 이번 협약으로 국내 방폐물 관리 기술을 선진화하고, 장기 안전성을 확보하기 위한 양 기관의 협력 의지를 보여주는 중요한 계기가 될 것으로 전망하고 있다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "공단의 사업 역량과 인프라, 지질자원연구원의 기술개발 성과가 만나 고준위 방폐물 처분 분야 핵심 기술 확보와 사업 신뢰성 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

권이균 한국지질자원연구원 원장은 "고준위 방사성폐기물 관리와 관련한 연구역량을 한층 강화하고, 국가 차원의 안전한 방폐물 처분 기술 개발에도 노력하겠다"고 밝혔다.