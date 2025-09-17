경주시, 일부 숙박업체 바가지요금 논란에 서한문 발송

주낙영 시장 "숙박업소 협조와 시민 환대가 성공 개최의 열쇠"



오는 10월말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 경북 경주 일부 숙박업체에서 바가지 요금 논란이 일고 있는 가운데 경주시가 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 위해 지역 내 숙박업소 대표들에게 손님맞이 협조를 요청하는 서한문을 발송했다고 17일 밝혔다.

경주시가 주낙영 시장 명의로 발송한 숙박업소 손님맞이 협조 서한문. 경주시 제공

전날 주낙영 시장 명의로 발송한 서한문에는 숙박업계가 중점적으로 이행해야 할 세 가지 당부사항이 담겼다.

첫째는 객실 내외 청결 유지와 수건 등 각종 용품 관리, 안전 강화로 쾌적하고 안전한 숙박환경을 제공해 달라는 요청이다.

두번째는 일부 업소의 과도한 요금 책정으로 지역 전체 이미지가 훼손되지 않도록 합리적이고 투명한 요금 정책을 유지해 달라는 호소이다.

셋째로는 방문객들이 다시 찾고 싶은 도시로 만들기 위해 친절하고 세심한 서비스 제공에 최선을 다해 달라는 주문이다.

주낙영(사진) 경주시장은 "이번 APEC 정상회의가 경주의 국제적 위상을 높이고 지역 경제 활성화에도 크게 기여하기 위해서는 숙박업계의 적극적인 협조와 참여가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.