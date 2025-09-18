우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통 숨통 트인다

市, 4690억 투입 3.9㎞ 3개역 신설

완성 땐 1호선 방학역과 환승 연결

서울 ‘우이신설 연장선’ 건설사업이 장기간 표류 끝에 실시설계에 착수했다. 연장선이 개통되면 우이신설선과 1호선 간 직접 환승이 가능해 동북권 주민의 교통 불편이 해소될 전망이다.



시는 우이신설 연장선 건설사업 실시설계 적격자로 선정된 ‘HL디앤아이한라 컨소시엄’과 계약을 체결하고 우선시공분 공사와 토목·건축·궤도·시스템 등 전 분야에 걸쳐 설계에 들어간다고 17일 밝혔다.

당초 우이신설 연장선은 기존 노선에 연장선을 통합하는 민자사업으로 추진됐지만 2020년 재정사업으로 전환됐다. 그 후에도 건설사들이 경제성 문제 등으로 입찰 참여를 기피하는 등 장기간 진통을 겪었다. 시는 분리 발주 예정이었던 토목과 시스템 부문을 통합 발주하는 한편 공사비를 현실화하는 등 입찰 참여를 적극적으로 유도한 끝에 계약을 성사시켰다.



시에 따르면 해당 사업으로 현재 운영 중인 우이신설선 솔밭공원역과 1호선 방학역이 연결되고, 정거장 3곳(방학역 환승 포함)이 신설된다. 노선 길이는 3.94㎞이며 총 사업비는 4690억원이 투입된다. 준공 시기는 2032년이다. 시는 내년 9월까지 우선시공분 공사와 실시설계, 각종 영향평가를 완료할 계획이다. 또 설계 기간 중 지반침하 위험을 막기 위해 지하안전영향평가도 철저히 시행한다는 방침이다.



연장선이 개통되면 동북권 주민의 교통 불편을 해소하고 환승 편의를 개선해 대중교통 이용 전반의 편의가 향상될 전망이다. 안대희 시 도시기반시설본부장은 “오랫동안 기다려온 동북권 주민의 바람에 부응하고 대중교통 편의를 제공하기 위해 우이신설 연장선 사업의 안전 및 품질관리에 최선을 다해 나갈 것”이라고 말했다.