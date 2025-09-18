김하성, 워싱턴전서 2안타 2타점 3출루…6경기 연속 안타

애틀랜타 브레이브스의 주전 유격수 김하성이 6경기 연속 안타 행진을 이어갔다.



김하성은 18일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C. 내셔널스파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 방문 경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2타점 2득점으로 맹활약했다.

홈으로 내달리는 김하성. AP연합뉴스

그는 15일 휴스턴 애스트로스전 이후 4경기 만에 하루에 3번 출루했다. 아울러 8경기 연속 출루 행진도 이어갔다.



김하성의 시즌 타율은 0.250에서 0.257로 치솟았다.



애틀랜타 이적 후인 9월 이후 타율은 0.327이다.



경기 초반엔 침묵했다. 워싱턴 오른손 선발 투수 브래드 로드를 상대로 2회초 우익수 뜬 공, 4회초 유격수 땅볼로 물러났다.



김하성은 로드가 강판한 6회에 시동을 걸었다.



1-3으로 뒤진 1사 1, 2루에서 오른손 불펜 클레이턴 비터를 상대로 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 출루했다.



그는 후속 타선이 터지면서 득점에 성공했다.



안타는 5-3으로 앞선 8회초 공격에서 나왔다.



김하성은 무사 1루에서 오른손 불펜 소린 라오의 6구째 바깥쪽 싱킹 패스트볼을 공략해 중전 안타를 치고서 마르셀 오수나의 우전 적시타 때 홈을 밟았다.



김하성은 마지막 타석에서도 안타를 쳤다.



7-3으로 앞선 9회초 2사 2, 3루에서 일본인 왼손 불펜 오가사와라 신노스케의 가운데 몰린 초구를 받아쳐 싹쓸이 중전 적시타를 작렬했다.



애틀랜타는 김하성의 활약에 힘입어 워싱턴을 9-4로 꺾고 5연승을 내달렸다.

<연합>