SPC그룹의 특별한 선물…장애 어린이 가족들의 제주도 여행

SPC그룹은 장애 어린이 가족들에게 제주도 여행이라는 특별한 추억을 선물했다고 18일 밝혔다. SPC그룹 제공

SPC그룹은 장애 어린이 가족들에게 제주도 여행이라는 특별한 추억을 선물했다고 18일 밝혔다.

SPC그룹 임직원 기부로 조성되는 ‘SPC행복한펀드’로 마련된 행사에서 사측은 장애 어린이 가족 30여명의 3박4일 일정을 책임졌다.

푸르메재단을 통해 선정된 참여 가족들은 지난 16일부터 제주 자연을 만끽하며 캐릭터 박물관·수족관·전시회 관람 등 다양한 체험과 레크리에이션을 즐겼다.

SPC 임직원들도 자원봉사자로 동행해 장애 어린이와 가족들이 즐겁고 편안한 여행이 될 수 있도록 도왔다.

행복한펀드는 임직원들이 매월 급여에서 일정 금액을 기부하면 회사가 동일한 금액을 매칭해 장애 어린이 재활치료·특기·적성 교육 등 다양한 지원 사업에 쓰인다.

SPC그룹 관계자는 “임직원들의 꾸준한 참여와 나눔으로 장애 어린이 가족 초청 여행을 14회째 이어오고 있다”며 “참여한 분들이 잠시 고단한 일상에서 벗어나 소중한 추억을 만드는 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.

SPC그룹은 2012년부터 행복한펀드로 매년 100여명의 장애 어린이를 지원해왔으며, 지금까지 약 1700명에게 총 27억5000만원을 전달했다.