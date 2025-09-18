경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원실 추가 압수수색

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 추가 압수수색에 나섰다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 18일 오전 10시 서울 여의도 국회 의원회관 내 이 의원 사무실 등을 대상으로 강제 수사 중이라고 밝혔다. 주식 투자 자금 출처 파악을 위한 추가 자료 확보가 목적인 것으로 알려졌다.
이 의원은 보좌관 차모씨 명의로 미공개 정보를 이용해 주식거래를 한 혐의(금융실명법·이해충돌방지법 위반 등)를 받는다.
경찰이 이 의원의 국회 사무실을 압수수색한 건 이번이 두번째다. 경찰은 지난달 9일 이 의원의 전북 익산갑 지역사무실과 익산 자택 등 8곳에 대한 압수수색을 진행했다. 같은달 11일에는 이 의원의 국회 사무실을 압수수색하고 이 의원과 보좌관 차씨의 PC 등 관련 자료를 확보했다.
약 2주일 지난 27일엔 국회사무처를 압수수색해 이 의원과 보좌진의 국회 출입기록, 의원실 앞 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 관련 자료를 얻었다.
이번 수사는 지난달 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 보좌관 차씨 명의의 증권계좌를 이용해 주식을 거래하는 장면이 언론에 포착되면서 시작됐다. 당시 거래 종목에는 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련주가 포함됐다. 이 의원이 이재명정부의 정책을 기획하는 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡고 있다는 점에서 이해충돌 논란이 불거졌다.
비판 여론이 커지자 이 의원은 즉시 민주당을 탈당했고 국회 법제사법위원장직에서도 물러났다. 경찰은 지난해 10월 국정감사 도중에도 차씨 명의 계좌로 주식을 거래한 의혹도 함께 수사하고 있다.