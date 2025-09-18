오하영 “前 소속사 대표 협박에 ‘정글의 법칙’ 출연…매일 울면서 찍었다”

유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’ 캡처

그룹 에이핑크의 오하영이 SBS 예능 프로그램 ‘정글의 법칙’ 출연 당시의 충격적인 비하인드 스토리를 털어놨다.

지난 16일 엑소 시우민이 진행하는 유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’에는 에이핑크 오하영과 박초롱이 게스트로 출연했다. 세 사람은 함께 데뷔 초 활동과 예능 출연 에피소드를 함께 회상하며 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 시우민은 “데뷔 초에 예능이 되게 많지 않았나. 예능을 그렇게 많이 나갔더라”며 당시 분위기를 언급했고, 오하영은 “은지 언니, 보미 언니, 남주 언니가 텐션도 높고 되게 재밌다. 그래서 그 세 명이 예능을 많이 나갔던 것 같다”고 말했다.

실제로 에이핑크는 전성기 시절, ‘정글의 법칙’, ‘스펀지’, ‘강심장’, ‘도전 1000곡’, ‘스타킹’, ‘비타민’ 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 시우민은 “저는 저기서 ‘스타킹’을 나갔다. 12시간~14시간 녹화했다”고 당시를 떠올리기도 했다.

이날 방송에서 가장 눈길을 끈 건 ‘정글의 법칙’ 출연에 얽힌 오하영의 고백이었다. 피지섬 편에 출연했던 박초롱은 “저는 자진해서 갔다. 너무 나가고 싶었다. 제일 힘든 건 못 씻는 거. 화장실이랑 못 씻는 게 힘들었다. 등이 배겨서 잘 못 잔다”고 경험을 공유했다.

반면, 파푸아뉴기니 편에 출연한 오하영은 당시 상황이 힘들었다고 털어놨다. 그는 “맨날 울었다. 여자 특집이었다. 물론 여자 특집이라 더 재밌었던 것도 있지만 제가 막내였어서 언니들이 잘해주셨다”면서도 “적응하는 게 힘들었다. 비가 많이 와서 다리에 수포 같은 게 생겼다”고 토로했다.

이에 시우민이 “자진해서 나간 거냐”고 묻자, 오하영은 “아니다. 당시 회사 대표님이 ‘너 이거 안 나가면 스케줄 다 취소할 거야’ 그러셔서 어쩔 수 없이 나갔다”고 솔직하게 밝혔다. 그러면서 “지금은 회사를 나가셔서 안 계신다”고 덧붙였다.

이 말을 들은 박초롱은 깜짝 놀라며 “진짜?”라고 되물었고, 분위기는 잠시 숙연해지기도 했다.

한편, 1996년생인 오하영은 2011년 에이핑크의 막내로 데뷔해 ‘미스터 츄’, ‘NoNoNo’ 등 히트곡으로 큰 인기를 끌었다. 최근에는 축구에 대한 애정을 바탕으로 지난달 서울월드컵경기장에서 열린 '2025 쿠팡플레이 시리즈 친선 경기'에서 현장 리포터로 활약하며 새로운 도전을 이어가고 있다.