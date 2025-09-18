[포토] 전종서 '완벽한 몸매'

배우 전종서가 18일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 (30th BIFF 2025) ‘프로젝트 Y’ 야외 오픈토크 행사에 참석하고 있다.

‘프로젝트 Y’는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선(한소희)과 도경(전종서)이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 범죄 드라마 영화.

올해 30주년을 맞이한 부산국제영화제는 오는 26일까지 총 64개국 328편의 작품을 만날수 있다.