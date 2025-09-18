코오롱모빌리티, 독일 등 수입 중고차 ‘702만원 할인 이벤트’ 진행

온라인 플랫폼 오픈 기념, 9월 18일부터 3주간

코오롱모빌리티그룹이 프리미엄 수입 중고차 온라인 플랫폼 '702 코오롱 인증중고차' 오픈을 기념하여 ‘702 글로벌 핫딜’ 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

‘702 글로벌 핫딜’ 이벤트는 차량의 정상 판매가에서 702만원을 할인 받은 금액으로 차량을 구매할 수 있다.

완성차의 출신 브랜드별로 테마를 구성하여 영국, 독일, 스웨덴 순으로 총 7대 한정 선착순으로 운영된다.

이벤트는 9월 18일부터 3주간 매주 목요일 정오에 신규 프로모션 대상 차종이 공개되는 방식으로 진행된다.

코오롱모빌리티그룹은 이번 프로모션을 위해 취급 브랜드별 SUV부터 전기차, 럭셔리카, 스포츠카, 고급세단에 이르기까지 다양한 고객의 니즈를 반영했다.

특히 브랜드의 공식 인증 프로그램을 통과한 차량들로 주행거리 1만Km 내외, 최신 연식의 완전 무사고 상품을 준비했다.

1주차에는 럭셔리의 상징 롤스로이스의 SUV 컬리넌 블랙배지와 스포츠카 에미라 3.5 퍼스트에디션, 미니 컨트리맨 3세대가 대상 차종이다.

2주차는 프리미엄 세단 BMW 3시리즈와 아우디 A6, 3주차는 볼보의 플래그십 SUV XC90과 전기차 폴스타2로 구성했다.

이외에도 9월말까지 702 코오롱 인증중고차 사이트에서 차량 구매 시 ‘차꾸 지원금’으로 10만원 상당의 상품권을 증정하며, 웰컴 기프트로 텀블러와 피크닉 매트를 지급한다.

코오롱모빌리티그룹 담당자는 “수입 중고차를 구매하는 고객에게 새로운 고객 경험을 선사하기 위해 이번 프로모션을 기획했다”라며, “수입 브랜드 인증중고차를 중심으로 직접 확인한 매물만 취급하는 만큼, 앞으로도 차별화된 서비스와 혜택을 선보일 것이다”라고 말했다.

한편 ‘702 코오롱 인증중고차’는 코오롱모빌리티그룹이 직접 확인한 수입 중고차 매물만을 다루는 플랫폼으로 수입 중고차의 매입·판매 서비스와 보증 연장 상품을 제공한다. 지점은 전국에 12개소가 운영 중이다.