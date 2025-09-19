[기고] 찌릿한 무릎, 방치하지 말고 통증부터 해결하세요

바른본병원 안형권 정형외과 전문의

우리 신체에서 몸의 체중 대부분을 지탱하는 부위가 어디인지 아시나요? 바로 무릎입니다. 매우 중요하면서도 나이가 들수록 퇴행성 변화로 인한 손상을 피할 수 없는 부위이기도 한데요. 노화가 가장 큰 원인이라고 알려진 무릎통증이 최근엔 열심히 운동하는 젊은 층에서도 적지 않게 나타나고 있습니다. 체중을 지탱하는 것 뿐만 아니라 걷고, 계단을 오르내리고 쪼그려 앉는 등 우리가 일상에서 움직일 때 끊임없이 사용되는 이 무릎을 최대한 오래오래 건강하게 사용하기 위해서는 무릎관련 질환의 증상과 치료, 예방법에 대해 알아두는 것이 좋습니다.

관절과 관절 사이에는 충격을 흡수하는 역할을 하는 연골이 있습니다. 이 연골은 말랑말랑하기 때문에 잦은 관절운동으로 마찰이 생기면 점점 닳게 됩니다. 연골이 닳으니 결국 뼈와 뼈가 닿게 되어 통증과 손상이 유발되는 것입니다. 이처럼 관절을 보호하는 연골이 손상되거나 노화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대가 손상되어 염증과 통증이 발생하는 것을 퇴행성 관절염이라고 합니다. 무릎은 체중을 지탱하기 때문에 다른 부위보다 이 퇴행성관절염이 더욱 쉽게 발생하며 그로 인해 일상에서 느끼는 불편함도 매우 큽니다.

퇴행성관절염 초기에는 무릎에 가벼운 통증이 나타나고 계단을 오르내리는데 어려움이 생깁니다. 쉬면 통증은 괜찮아지지만 시간이 지날수록 악화되어 무릎이 붓기도 합니다. 이후 연골이 마모되어 관절의 뼈끼리 마찰을 일으켜 심한 통증과 염증이 발생하고 관절연골의 퇴행으로 관절에 변형이 오게 됩니다. 관절의 수명은 정해져 있어 퇴행성관절염 말기인 경우엔 인공관절수술로 관절교체가 필요하지만 이른 나이에 증상이 나타나거나 퇴행성관절염 초기인 경우에는 비수술 치료를 통해 통증을 완화하고 관절수명을 늘리는데 도움을 줄 수 있습니다.

비수술치료에는 약물치료, 주사치료, 물리치료 등이 있는데요. 즉각적인 통증완화에는 주사치료가 효과적입니다. 주로 시행되는 주사치료인 관절내 연골주사의 종류로는 히알루론산, DNA, 콜라겐이 있습니다. 히알루론산은 연골을 보호해주는 윤활액으로 연골부위에 직접 주사해 영양공급 및 윤활작용을 하여 통증을 완화시켜줍니다. DNA주사는 염증개선과 통증완화, 콜라겐주사는 연골과 비슷한 성분을 무릎에 넣어 보호효과와 통증완화효과를 기대할 수 있습니다. 초음파 유도주사는 초음파기기를 이용해 주사바늘이나 카테터를 정확한 병변부위에 삽입하는 주사치료입니다. 소량의 주사액으로 최대의 효과를 볼 수 있는 안전한 치료로 알려져 있습니다.

노화뿐만 아니라 잘못된 자세, 체중증가 또한 퇴행성 관절염의 원인으로 작용하는 만큼 평소 근력강화운동과 스트레칭, 바른자세 유지, 체중조절 등으로 무릎건강을 지키는 것이 중요합니다. 특히 체중이 1kg 늘면 무릎관절에 3~5kg 하중을 실리게 하므로 생활습관 개선은 관절에 가해지는 부담을 덜어줄 수 있습니다. 일상생활이 힘들만큼의 통증이 발생하거나 부종이 생긴 경우에는 빠른 시일내에 진료를 받아보는 것도 중요합니다. 통증 없이 걷고 뛰는 평범한 일상을 오래오래 지켜 나갈 수 있도록 무릎관절에 늘 관심을 기울이고 보호해 나가시기 바랍니다.

글=바른본병원 안형권 정형외과 전문의