마포·성동 신고가 행렬…서울 아파트 패닉바잉 다시 시작?

비규제지역 성동·마포·양천 상승세 뚜렷…정부 규제지역 확대 가능성도

서울 남산에서 바라본 시내 아파트 단지 모습. 연합뉴스

서울 아파트값이 2주 연속 오름폭을 키우며 상승세를 이어갔다. 강남 3구와 용산구가 토지거래허가구역으로 묶여 있음에도 성동·마포·양천 등 ‘한강 벨트’ 비규제지역에서 강세가 두드러지면서 서울 전체 상승폭을 이끌었다.

18일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(9월 15일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주(0.09%) 대비 0.03%포인트 오른 0.12% 상승을 기록했다. 지난주에도 0.01%포인트 확대된 데 이어 2주째 상승폭이 커졌다.

한강 벨트 주요 지역의 상승세가 특히 뚜렷했다. 성동구는 0.27%에서 0.41%로 상승폭이 확대됐고, 마포구(0.17%→0.28%), 양천구(0.10%→0.19%)도 상승률이 커졌다.

실제 거래도 활발하다. 마포구 염리동 ‘마포자이’ 전용 113㎡가 26억5000만원에, 성동구 행당동 ‘서울숲리버뷰자이’ 전용 84㎡가 25억1000만원에 각각 계약되는 등 신고가 거래가 이어졌다.

규제지역인 강남 3구와 용산구에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. 강남구는 0.15%에서 0.12%로, 용산구는 0.14%에서 0.12%로 상승폭이 축소됐다. 반면 서초구(0.17%), 송파구(0.19%), 강동구(0.14%)는 상승폭이 전주 대비 확대됐다.

부동산원은 “일부 단지에서 관망세가 유지됐지만 재건축 추진 단지나 대단지, 역세권을 중심으로 매수 문의가 늘며 계약이 체결됐다”고 설명했다.

서울시는 전날 도시계획위원회를 열고 강남 3구와 용산구의 토지거래허가구역 지정을 내년 말까지 연장했다. 하지만 마포·성동 등 인근 선호지역은 추가 지정되지 않았다. 이에 따라 정부가 국토교통부 장관 직권으로 규제지역을 확대할 가능성도 거론된다.

정부는 앞서 9·7 부동산 대책에서 국토부 장관의 토허구역 지정 권한을 확대하는 입법을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이재명 대통령도 취임 100일 기자회견에서 “투기 수요 억제를 위한 추가 대책 가능성”을 시사한 바 있어, 시장 상황에 따라 추가 규제 카드가 나올 수 있다는 전망이 힘을 얻는다.

수도권 전체 매매가격은 0.04%로 직전 주(0.03%)보다 오름폭이 커졌다. 인천은 보합(0.00%)을 유지했고, 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다.

지방은 -0.01%로 하락폭이 직전 주(-0.02%)보다 줄었다. 세종시는 -0.05%에서 0.10%로 반등하며 상승 전환했고, 8개 도 지역은 보합세를 나타냈다.

전국 평균 아파트 매매가격은 0.02% 올라 2주 연속 상승폭을 확대했다.

전국 아파트 전세가격은 0.03% 상승하며 전주와 동일한 오름세를 보였다. 서울은 0.07%로 안정적인 상승세를 이어갔고, 인천(0.03%)은 상승폭이 확대됐다. 경기도는 0.03% 상승으로 보합세를 유지했다.

수도권 전체 전세가격은 0.04% 올랐고, 지방도 0.01% 상승했다.