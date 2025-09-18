추수감사절에 BBQ먹는 미국인들…“전 세계 5만개 가맹점 열어 맥도날드 뛰어 넘겠다”

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 미국 뉴욕타임스스퀘어 중심에 있는 '원 타임스스퀘어'(One Times Square) 전광판에 BBQ 브랜드 광고를 내보낸다고 18일 밝혔다.

BBQ는 단순한 브랜드 노출을 넘어 제품의 바삭한 식감과 풍미를 강조하며 관광객과 현지 소비자에게 다가간다.

재향군인의 날(베테랑스 데이), 추수감사절을 앞두고 BBQ는 이번 광고를 통해 미국 외식업계의 매출 성수기에 폭발적인 매출 증가를 기대하고 있다.

광고 영상은 △'REAL CRISPY REAL KOREAN' △'Taste the CRISPY Freedom' △'Feel the crispy bite into flavor' 등 세 편으로 구성됐다. 각각 치킨 제조 과정, 즐거움의 확산, 바삭한 풍미를 시각적으로 담아냈다.

이번 광고는 지난 1일부터 11월 23일까지 약 3개월간 매시간 3분씩 하루 72분, 총 6048분(101시간) 송출된다. 하루 평균 36만 명 이상이 오가는 타임스스퀘어에서 BBQ의 메시지가 전 세계인과 만나게 된다.

BBQ는 2007년 미국에 진출한 이후 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아, 텍사스, 하와이 등 주요 지역을 중심으로 확장했으며 최근 오리건주까지 모두 32개 주에 매장을 운영 중이다.

미국에서 BBQ는 ‘바삭하고 촉촉한’ 치킨으로 통한다. 대량으로 미리 튀겨 둔 치킨을 판매하는 미국 내 다른 프랜차이즈와 달리 주문 후 즉석 조리하는 방식으로 미국인의 입맛을 사로잡았다.

BBQ 관계자는 “타임스스퀘어는 전 세계 관광객과 현지 소비자들이 만나는 상징적 공간으로 BBQ가 다시 이곳에서 광고를 진행한다는 것은 세계적 인지도와 문화적 공신력을 얻었음을 또 한 번 입증하는 것”이라며 “이번 광고를 통해 'K-치킨은 BBQ다'라는 메시지를 전 세계에 전하며 글로벌 시장에서 지속해서 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

올해로 30주년을 맞는 제너시스BBQ 그룹은 글로벌 외식 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있다.

현재 미국, 캐나다, 코스타리카, 파나마, 바하마, 필리핀, 말레이시아, 일본, 피지 등 57개국에서 4700여개 매장을 운영하고 있다.

윤홍근 제너시스BBQ 회장은 "전 세계 5만개 가맹점을 열어 맥도날드를 뛰어넘겠다"는 포부를 밝힌 바 있다.