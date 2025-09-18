역시 ‘천사유’…아이유, 데뷔 17주년 맞아 또 2억 기부 “취약 계층 지원”

가수 겸 배우 아이유(IU)가 데뷔 17주년을 맞아 따뜻한 기부로 또 한 번 선한 영향력을 전했다.

가수 겸 배우 아이유. 뉴스1

소속사 EDAM엔터테인먼트는 18일 “아이유가 데뷔 기념일을 맞아 ‘아이유애나’(아이유+유애나) 이름으로 총 2억원을 기부했다”고 밝혔다. 이번 기부금은 난치병 아동, 장애인, 자립 준비 청년, 독거노인 등 다양한 취약 계층을 지원하는 데 사용될 예정이다.

기부금은 총 4개 단체에 각각 5천만원씩 전달됐다. ‘한국장애인재단’에는 장애인 지원을 위한 기부금이, ‘메이크어위시 코리아’에는 난치병 아동의 소원 성취를 위한 기부금이 전달됐다. ‘하트-하트재단’에는 자립을 준비하는 청년을 위한 지원금이, ‘한국취약노인지원재단’에는 산하 독거노인종합지원센터를 통해 추석을 앞둔 취약 노인들에게 필요한 물품을 제공하는 데 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔일뿐만 아니라 생일, 연말연시 등 매년 의미 있는 날마다 ‘아이유애나’ 이름으로 꾸준한 기부를 이어오며 선한 영향력을 실천해 왔다. 올해만 해도 3월에는 경상권 대형 산불 피해 복구와 소방관 처우 개선을 위해 2억원을, 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억5천만원을, 생일에는 취약 계층을 위해 또다시 2억원을 기부하며 나눔을 실천했다.

EDAM엔터테인먼트 제공

EDAM엔터테인먼트 제공

한편 아이유는 지난 13일과 14일, 이틀간 팬미팅 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’을 열고 팬들과 소중한 시간을 보냈다. 특히 앙코르 무대에서는 휠체어석에 앉은 관객 한 명 한 명에게 다가가 노래를 부르고 손을 잡아주는 모습이 포착되며 ‘아이유다운 팬사랑’이라는 반응을 이끌어냈다.

또한 팬들에게 선물이 되고자 깜짝 발매한 신곡 ‘바이, 썸머(Bye, Summer)’는 국내외 주요 음원 차트에서 1위를 차지했고, 미국 경제지 포브스(Forbes)에서도 관련 소식을 보도하는 등 글로벌한 반응을 얻고 있다.

현재 아이유는 2026년 방영 예정인 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.