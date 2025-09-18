로제 ‘아파트’ 뮤비, 유튜브 20억뷰 돌파

335일 만에… K팝 곡 최단기간

걸그룹 ‘블랙핑크’의 멤버 겸 솔로가수 로제(28·본명 박채영·사진)가 미국 팝스타 브루노 마스(40)와 함께 만든 ‘아파트(APT.)’ 뮤직비디오가 유튜브에서 K팝 뮤직비디오 가운데 최단기간 만에 20억뷰를 돌파했다.



18일 유튜브에 따르면 ‘아파트’ 뮤직비디오는 이날 오전 7시쯤 유튜브에서 20억뷰를 돌파한 뒤 순항을 이어가고 있다. 지난해 10월 공개된 지 약 335일 만으로, K팝 뮤직비디오 가운데 최단기간 만에 20억뷰를 찍은 것으로 나타났다. 올해 1월31일 10억뷰를 돌파한 지 약 7개월 반 만에 10억뷰를 추가하는 저력을 과시했다.



로제는 이미 블랙핑크 멤버로서 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(23억뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(21억뷰) 두 개의 20억뷰 뮤직비디오를 가지고 있다. 솔로곡 뮤직비디오, 그룹 뮤직비디오 모두 20억뷰를 넘긴 K팝 가수는 로제가 처음이다.