손님맞이 채비 마친 경주 에이펙

핵심 시설 조성 마무리 단계

“글로벌 명품도시로 발돋움”

10월 말 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’를 앞두고 개최도시인 경북 경주시가 전 세계의 주목을 받고 있다.



18일 경주시에 따르면 경주 에이펙 정상회의 핵심 시설은 세계 정상들이 한자리에 모여 다양한 만남을 갖는 정상회의장인 경주화백컨벤션센터(HICO)다. 정상회의장 외관은 신라 시대 누각을 모티브로 한 곡선형 디자인과 천마도가 비상하는 모습의 유리 장식을 적용해 만들었다. 야외 연못은 동궁과 월지를 형상화해 역사적 의미를 담았다.



‘정상회의의 꽃’으로 불리는 만찬장은 국립경주박물관 중앙마당에 80억원을 들여 건립하고 있다. 바닥 면이 지상 1m 높이로 설계된 한옥 형태의 목조 구조물은 단아함과 한국적 미 그리고 전통 건축의 조화를 보여준다.



주낙영 경주시장은 “이번 에이펙 정상회의는 단순한 시설 확충을 넘어 경주가 세계적 명품 도시로 도약하는 기반을 마련하는 의미가 있다”며 “신라 천년의 역사도시 경주가 글로벌 도시로 발돋움하도록 모든 힘을 쏟겠다”고 강조했다.