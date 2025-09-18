㈜레디앤스타트(잇다), 경희대와 미래 인재 육성 위한 MOU 체결

커리어 성장 플랫폼 잇다(itdaa)를 운영하는 ㈜레디앤스타트는 경희대 미래인재센터와 미래 인재 육성 및 취업 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 △재학생 진로 탐색 및 취업 역량 강화를 위한 교육 협력 △멘토링·특강·직무체험 등 프로그램 공동 추진 △학생 맞춤형 커리어 상담 및 지원 체계 구축 △성과와 자료 공유를 통한 교육 품질 개선 △산학협력 및 관련 사업 공동 참여 등에서 긴밀히 협력할 예정이다.

㈜레디앤스타트는 이번 협약을 계기로 인공지능(AI) 기반 진단검사, 다양한 플랫폼 제휴, 3,500여 명의 글로벌 현직자 멘토 네트워크, 온라인 직무·취업 교육 콘텐츠를 대학 현장에 적극 도입할 계획이다. 이를 통해 학생들이 자기 이해를 높이고, 직무 경험과 취업 역량을 강화할 수 있도록 지원한다.

㈜레디앤스타트 조윤진 대표는 “경희대학교와의 협력은 잇다가 대학 교육과 현장을 연결하는 플랫폼으로 자리매김하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 혁신적인 커리어 솔루션을 통해 더 많은 청년들이 자신의 가능성을 발견하고 주도적으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

경희대 이용석 미래인재센터장은 “빠르게 변화하는 취업 환경 속에서 학생들이 실질적인 경쟁력을 확보할 수 있도록, 경희대학교는 다양한 진로 경험과 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다. 앞으로도 대학 교육과 사회적 수요를 연결하는 협력을 적극 확대해 나가겠다”고 밝혔다.