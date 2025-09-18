데뷔 17주년 아이유 2억 기부

가수 겸 배우 아이유(사진)가 데뷔 17주년 기념일인 18일 자신의 이름과 팬덤명 ‘유애나’를 합친 ‘아이유애나’ 이름으로 총 2억원을 기부했다고 소속사 이담엔터테인먼트가 밝혔다.



이번 기부금은 한국장애인재단, 메이크어위시 코리아, 하트-하트재단, 한국취약노인지원재단에 각 5000만원씩 전달돼 장애인·난치병 아동·자립 준비 청년·독거 노인 등 취약 계층 지원에 사용된다. 앞서 아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 매해 뜻깊은 날마다 ‘아이유애나’ 이름으로 꾸준히 기부해왔다. 아이유는 현재 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’을 촬영 중이다.