[이코노 브리핑] 코빗, ‘신한 SOL 뱅크 앱’에 자산 연동 추가 외

코빗, ‘신한 SOL 뱅크 앱’에 자산 연동 추가

가상자산 거래소 코빗이 ‘신한 SOL 뱅크’ 애플리케이션(앱)에 자산 연동, 입출금 한도 상향 서비스를 추가한다고 18일 밝혔다. 이번 서비스는 지난 7월 SOL 뱅크 앱에 선보인 가상자산 콘텐츠 서비스의 확장 버전이다. 이용자는 SOL 뱅크 앱의 가상자산 메뉴에서 코빗 계정을 연동하면 보유 가상자산 현황을 확인할 수 있다. 앱 내 ‘입출금 한도 상향하기’ 메뉴에서 입출금 조건 충족 여부를 확인하고 절차에 따라 신청할 수도 있다. 신한은행은 코빗 계정을 연동한 이용자를 대상으로 다음 달 15일까지 이벤트를 진행한다.

BC카드, 스테이블코인 결제 기술 특허 출원

BC카드는 스테이블코인 결제 시 고객 전자지갑에서 차감할 코인의 개수를 정확히 확정하는 기술을 특허로 출원했다고 18일 밝혔다. BC카드는 “이번 특허기술은 해외 가맹점에서 원화 스테이블코인, 국내 가맹점에서 외화 스테이블코인 결제 시 효용성이 높을 것”이라며 “블록체인 결제 인프라 관련 지식재산권을 선점해 디지털자산 중심 결제 패러다임에 대응할 것”이라고 설명했다. 최원석 BC카드 사장은 “스테이블코인은 지급결제 프로세스를 혁신할 강력한 기술”이라며 “BC카드는 스테이블코인 결제가 어디서나 편리하게 사용될 수 있도록 앞장설 것”이라고 말했다.

농식품부, 10월 5일까지 한우 최대 50% 할인

농림축산식품부는 추석 맞이 ‘소(牛)프라이즈 2025 한우 할인행사’를 19일부터 다음 달 5일까지 17일 동안 전국 대형마트, 슈퍼마켓, 농축협 하나로마트와 주요 온라인몰에서 벌인다고 18일 밝혔다. 할인 품목은 등심을 비롯해 양지·설도 등 불고기·국거리류이며 1+등급에서 2등급까지 있다. 주요 유통업체들은 해당 품목을 30%부터 최대 50%까지 할인 판매한다. 농협 온라인몰 라이블리와 하나로마트에서는 10만원대 이하의 실속형 한우 선물 세트를 판매하며 최대 40% 할인 혜택도 제공한다.