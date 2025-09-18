與, 내란전담부 설치법 발의… 국회 추천권은 삭제

특검 특위 강행… 사법부 전방위 압박



서울중앙지법·고법 내 설치 추진

법무부·법관회의 등 판사 3명 추천

내란·외환 유죄땐 사면·감형 제외

지도부는 “당론 아니다” 거리두기



조희대 회동설 녹취 꺼낸 서영교

“정확하진 않아… 수사로 밝혀야”

더불어민주당 3대(내란·김건희·채해병) 특검 종합대응 특별위원회는 18일 각 특검이 수사한 사건을 도맡을 ‘전담재판부 설치법안’을 발의했다. 다만 내란전담부 필요성을 강조해 온 당 지도부는 이번 법안 발의엔 관여하지 않았다고 선을 그었다. 여당은 조희대 대법원장이 윤석열 전 대통령 파면 직후 한덕수 전 국무총리와 ‘수상한 회동’을 했다는 의혹을 제기하고선 증거를 제시하지 못한단 지적이 나오자 “수사로 밝힐 사안”이라고 목소리를 높였다.

특위가 발의한 내란전담부 설치법은 3대 특검이 수사한 사건 1·2심을 심리할 재판부를 각각 서울중앙지법과 서울고법에 설치하는 것이 골자다. 각 전담부는 후보추천위가 추천한 판사 3명으로 구성된다. 영장전담판사도 3명 추가하도록 했다. 전담부와 영장판사는 법무부가 1명, 전국법관대표회의가 4명, 대한변호사협회가 4명을 추천해 총 9명으로 구성된 후보추천위 심사를 거쳐 선발되도록 했다. 국회가 후보 추천에 관여하도록 법안을 설계하려던 당초 계획은 철회했다. 전현희 특위 위원장은 “일각에서 제기됐던 판사의 구성 추천 권한을 국회가 갖는 것은 삼권분립에 위배되지 않냐는 지적이 있었다”며 “위헌 소지는 없지만 이러한 주장을 수용해 법관을 추천하는 데 있어 국회는 배제시켰다”고 전했다. 이 밖에 내란·외환죄로 유죄 확정판결을 받은 경우 사면·감형·복권 대상에서 제외하도록 했다.

더불어민주당 3대특검 종합대응 특별위원회 이성윤 의원 등이 18일 서울 여의도 국회 의안과에 '윤석열·김건희 등의 국정농단 사건 진상규명을 위한 전담재판부 설치에 관한 법률안'을 제출하고 있다. 국회사진기자단

재판 과정 중계·녹화는 원칙적으로 허용하되, 국가 안전보장을 중대하게 해할 우려가 있어 피고인과 검사가 모두 동의할 경우 일부 제한하도록 했다. 판결 선고는 공소 제기일로부터 1심은 6개월, 2·3심은 각 3개월 내에 하도록 했다. 이는 공직선거법의 ‘6·3·3 원칙’과 동일한 기준이다. 특위의 법안 발의와 관련, 민주당 김현정 원내대변인은 “당 지도부 차원과 논의된 내용은 아니다. 아직 당론은 아니다”라고 신중한 반응을 보였다.



국민의힘은 사회·교육 분야 대정부질문에서 내란전담부 설치법의 부당성을 주장했다. 나경원 의원은 김민석 국무총리에게 “대법원장을 끌어내리고 대법관을 증원해서 이재명정부에서 22명의 대법관을 임명하고 내란전담재판부를 만들면서 사법권을 침해하는 것은 바로 위헌적인, 자유민주적 기본질서를 흔드는 것”이라며 “민주당의 주장은 위헌정당 해산심판 요건에 해당한다”고 목소리를 높였다.



아울러 야당은 조 대법원장이 한 전 총리 등과 ‘대선 개입 회동’을 했다는 의혹을 제기하며 사퇴 및 특검 수사 필요성을 주장한 민주당의 행보를 “정치 공작”으로 규정했다. 국민의힘 장동혁 대표는 “진짜 수사가 필요한 것은 (여권의) 지라시에 의한 공작”이라고 비판했다. 한동훈 전 대표는 “이번 대법원장 숙청 시도는 극단적 친민주당 유튜버의 가짜뉴스를 민주당이 국회에서 터뜨리는 구조”라며 “지난 청담동 술자리 공작 때와 똑같다”고 지적했다.



앞서 조 대법원장의 ‘대선 개입 회동’을 주장한 민주당 서영교 의원은 이날 조 대법원장이 한 전 총리 등과 ‘4인 회동’을 한 정황을 보여주는 녹취 파일이 있다면서도 “회동 여부는 정확하지 않다. 수사를 통해 밝혀야 한다”고 한 언론 인터뷰에서 주장했다. 서 의원이 언급한 녹취 파일은 한 유튜브 매체를 통해 공개됐는데, 조작됐다는 의혹이 제기된 상태로 조 대법원장은 전날 이를 공식 부인했다.