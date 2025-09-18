의정부시, 옛 미군기지에 공공청사 건립

경기 의정부시는 18일 의정부동 옛 미군기지에서 공공청사 착공식을 열었다.

이 공공청사는 2028년 하반기 완공을 목표로 옛 캠프 라과디아 자리에 지하 2층, 지상 6층, 전체면적 1만7000㎡ 규모로 건립된다.

내부에는 의정부도시공사, 복합체육센터, 의정부2동 주민센터, 지하 주차장 275면 등이 들어서며 인근에 공원도 설치된다.

이 공공청사는 인근에 1400가구 아파트 단지를 조성한 포스코 건설이 건립하며 완공 후에는 협약에 따라 의정부시가 소유권을 갖는다.

캠프 라과디아는 1951년부터 미군이 주둔했으며 1972년 10월부터는 임진강ㆍ한탄강 도하작전을 전담하는 공병부대가 헬기 활주로 등으로 사용했다.

그러다 2002년 한미 연합토지관리계획협정(LPP)에 따라 2007년 4월 우리 측에 반환됐다.

의정부시는 재정 탓에 국방부로부터 일부만 사들여 2011년 도로와 2018년 체육공원을 조성했다.

시는 2019년 반환 미군기지 활용 계획을 변경한 뒤 이듬해 포스코건설 컨소시엄과 협약을 맺고 체육공원을 주변에 재배치하고 아파트를 지었다.